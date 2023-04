Scoppia lo scandalo sulla panchina di una Big: esonero immediato

Le recenti prestazioni e gli ultimi risultati delutenti potrebbero non bastare ad un allenatore per evitare l’esonero.

L’annata da dimenticare sulla panchina del PSG con l’eliminazione in Coupe de France per mano dell’Olympique Marsiglia e quella in Champions League nel doppio confronto con il Bayern Monaco, potrebbero non essere i soli motivi che porteranno all’esonero di Galtier.

Nelle ultime ore è esplosa una vera e propria bomba in casa Paris Saint-Germain a causa di una presunta email dell’ex direttore generale del Nizza, Julien Fournier, indirizzata alla dirigenza rossonera, quando Galtier era allenatore del Nizza nella stagione 2021-22. Una situazione che potrebbe avere delle ripercussioni sull’attuale tecnico del PSG, il quale dovrà difendersi anche dal suo attuale club.

PSG, Galtier rischia grosso: le ultime

L’allenatore Christophe Galtier è al centro di durissime polemiche in Francia in quanto accusato di razzismo, con il PSG che avrebbe aperto una indagine interna dopo quanto uscito nelle ultime ore secondo quanto rivelato da RMC Sport. Il noto quotidiano francese ha riportato in maniera dettagliata cosa è stato detto da Cristophe Galtier: l’ex tecnico del Nizza doveva dare conto a quello che si diceva in città, ossia che il Nizza aveva tanti giocatori di colore e musulmani, e che… Il Nizza fosse “una squadra di neri”.

Un rapporto che non è mai decollato tra l’attuale allenatore del PSG e l’ex direttore generale del Nizza: tra Fournier e Galtier non è mai corso buon sangue e, ora, questa presunta email rischia di avere delle ripercussioni sul tecnico dei parigini intenzionato ad andare fino in fondo in questa vicenda facendo emergere le sue verità.

Una situazione paradossale in un momento di difficoltà per la squadra del Presidente Al Khelaifi, dopo l’ennesimo tonfo in campo europeo. Neppure con l’arrivo a Parigi di Lionel Messi, i transalpini sono riusciti a conquistare la Coppa dalle Grandi Orecchie. E ora, i tifosi del PSG vogliono conoscere la verità e qualora tutto questo fosse confermato e verificato, si potrebbe procedere all’esonero di Galtier. Il tecnico del Paris Saint-Germain rischia grosso non solo per gli scarsi risultati ottenuti ma anche per altro. E intanto in casa transalpina cominciano già a circolare diversi nomi per il post Galtier: da Zidane a Nagelsmann, con l’ex Real che sembrerebbe essere il favorito per la prossima stagione come nuovo allenatore del PSG.