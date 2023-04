Napoli, piove sul bagnato: Zieliniski si trasferisce in una Big italiana

Il Napoli si lecca le ferite dopo il ko di Champions contro il Milan, mentre dal punto di vista del mercato non vanno esclusi colpi di scena in uscita. Zielinski e un futuro in Serie A

Servirà l’apporto di tutta la rosa per chiudere al meglio questa straordinaria stagione del Napoli. In campionato il margine sulla seconda è rassicurante, col terzo scudetto della storia azzurra che si avvicina, mentre in Champions la truppa di Spalletti dovrà provare a ribaltare il ko dell’andata a San Siro.

Il tecnico toscano, al netto delle assenze forzate, spera di avere al massimo tutti gli altri, tra cui anche Piotr Zielinski, che poi al termine della stagione dovrà discutere del proprio futuro. Tra i campioni di casa Napoli, il polacco è certamente uno di quelli col destino più incerto, in virtù anche del contratto in scadenza a giugno 2024. Senza un rinnovo una sua cessione estiva è tutt’altro che da escludere, essendo anche l’ultima spiaggia per poterne monetizzare l’addio. Il centrocampista in maglia numero 20 resta uno dei tasselli più importanti della rosa, ed anche quest’anno ha dimostrato il proprio enorme valore tecnico, al di là di qualche alto e basso.

Calciomercato Napoli, Sarri sogna Zielinski: erede di Milinkovic-Savic

Il futuro di Zielinski è quindi sul piatto, e lo stesso polacco una manciata di settimane fa a ‘Sportmediaset’ aveva detto: “Voglio continuare qui, dove mi sono sempre sentito a casa. Alla scadenza del mio contratto manca un anno e mezzo, non c’è fretta”.

Nessuna fretta, ma è inevitabile fare qualche valutazione su quello che potrebbe essere il futuro dell’ex empolese, che a Napoli ha messo le radici, vivendo la fase più luminosa della sua carriera fino a questo momento. Va inoltre sottolineato come il suo cartellino, ad un anno dalla scadenza, potrebbe fare gola a molti, e soprattutto a chi ben lo conosce come Maurizio Sarri, che lo ha avuto al suo servizio nelle annate napoletane. Secondo quanto sottolineato da ‘Sportmediaset’, il tecnico biancoceleste sogna un grande colpo per la prossima estate. Il nome è proprio quello di Zielinski, che nei piani potrebbe andare a sostituire un possibile partente di lusso come Milinkovic-Savic. L’azzurro è in scadenza 2024, e secondo la stessa fonte avrebbe già fatto sapere di non voler prolungare il rapporto: una situazione di stallo che potrebbe favorire la stessa Lazio la prossima estate, per un affare che richiederebbe comunque cifre importanti.