La cessione è certa: il Napoli ha deciso, farà cassa

Il club partenopeo, già impegnato a resistere agli assalti per Osmihen, ha preso la sua decisione: sarà addio a fine anno

Fresco di eliminazione in Champions per mano del Milan – ma quanto rammarico per gli episodi negativi sofferti nel doppio confronto coi rossoneri – il Napoi si rituffa sul campionato con tutta l’intenzione di chiudere la pratica il prima possibile. Per poi poter dare il via all’incontenibile festa Scudetto.

A tenere banco però in casa partenopea è sempre il mercato. I gioielli azzurri, Osimhen e Kvaratskhelia su tutti, sono oggetto di assalti veri e propri provenienti da mezza Europa. I club più ambiziosi e più facoltosi del Vecchio Continente sono disposti a sfidarsi a suon di milioni per accaparrarsi le stelle più lucenti dell’attuale stagione. Nel frattempo Aurelio De Laurentiis nicchia. La storia insegna che nessuno è incedibile dalle parti di Fuorigrotta: il presidente avrebbe già fissato il prezzo per il centravanti nigeriano, dando intanto una sorta di tacito assenso ad un’altra cessione eccellente.

Niente rinnovo, Spalletti saluta Lozano

Col contratto in scadenza nel 2024, e la relativa trattativa per il rinnovo nemmeno del tutto avviata, il futuro di Hirving Lozano a Napoli si fa sempre più incerto. Già in passato il messicano aveva mostrato segni d’insofferenza per una titolarità che non è mai stata pienamente conquistata. Nemmeno negli ultimi mesi, quando pure Luciano Spalletti lo ha schierato diverse volte dal primo minuto. La riprova è proprio nella recentissima scelta del tecnico di Certaldo, che nella decisiva sfida di Champions contro i rossoneri al ‘Maradona‘ gli ha preferito Politano. Al di là però dei mal di pancia dell’esterno, la situazione che si configura è quella di una precisa scelta del club azzurro. Che avrebbe deciso di sacrificare il nordamericano per tenersi stretti gli altri big che fanno gola alle grandi.

Una decisione per certi versi inevitabile quella della proprietà azzurra. Che vuole ovviamente mantenersi competitiva ad altissimi livelli, ma che tiene più di un occhio bene aperto sul bilancio. L’aver abbassato del 70% il monte stipendi nella scorsa estate, ed aver ottenuto – a meno di cataclismi senza precedenti nella storia – uno Scudetto, ha dimostrato ancora una volta, e ancor di più, come nessuno sia indispensabile.

I proventi derivanti dalla cessione di Lozano verranno subito presumibilmente utilizzati per ritoccare la durata e l’ingaggio di Kvaratskhelia, la cui permanenza sembrerebbe addirittura più a rischio di quella di Osimhen. Il tesoretto di mercato consentirà poi all’abilissimo Giuntoli di piazzare qualche altro colpo magistrale in vista della prossima stagione, quando il Napoli sarà chiamato al proscenio per confermarsi sui livelli della straordinaria annata in corso.