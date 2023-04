Scommesse, match truccati in Serie A: mandato d’arresto per tre calciatori

Di nuovo lo scandalo scommesse nel calcio: mandato d’arresto per tre calciatori per aver truccato match di Serie A

Sul calcio si allunga l’ombra sinistra dei match truccati, una piaga che ciclicamente torna ad affliggere quello che è lo sport più amato e seguito al mondo calpestando e umiliando in tal modo la passione di milioni di tifosi che vivono per le squadre per cui fanno il tifo.

Neanche la legalizzazione delle scommesse impedisce che a intervalli regolari scoppino scandali legati a quello che in gergo viene definito “match fixing“, cioè la “manipolazione dei risultati delle partite. C’eravamo illusi che l’arresto di calciatori in diretta televisiva come nello scandalo degli anni ’80 che vide coinvolti anche due stelle dell’allora Serie A come Paolo Rossi e Bruno Giordano fosse ormai un lontano ricordo. Invece, eccoci di nuovo a fare i conti con un mandato d’arresto per 3 calciatori in quanto pesantemente indiziati di aver falsificato i risultati di alcune partite.

Scommesse, match truccati in Brasile: mandato d’arresto per tre calciatori

La “longa manus” del calcioscommesse arriva fino in Brasile: nell’ambito della seconda fase dell’indagine “Pena massima” su un sodalizio criminale specializzato nella manipolazione dei risultati dei match di calcio professionistici gli inquirenti dello Stato di Goiàs hanno spiccato tre mandati di arresto preventivo ed emesso 20 decreti di perquisizione e sequestro in 16 località di sei Stati fra le quali Rio de Janeiro, Santos, San Paolo, Recife, Chapecò e Bragança Paulista: sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti ci sarebbero, oltre ad alcuni match di Serie B, almeno cinque partite del “Brasileirao” (la Serie A brasiliana) del 2022 nonché cinque incontri dei campionati regionali tra cui il Gaúcho e il Paulista.

Fra i calciatori accusati di aver truccato i match figurano il difensore della Chapecoense, Victor Ramos, 33enne ex Standard Liegi, Kevin Lomonaco del Bragantino, la cui abitazione è stata perquisita, e Igor Cariùs dello Sport Recife. In base alle prime risultanze dell’inchiesta alcuni calciatori avrebbero intascato dai 50 mila ai 100 mila reais (dai 9 mila ai 18 mila euro circa) non solo per determinare la sconfitta dei loro club ma anche per commettere un certo numero di falli o per provocare un tot di calci d’angolo. Infatti, gli scommettitori puntavano le loro somme di denaro su tali variabili, come anche sul numero dei cartellini gialli, realizzando, direttamente o tramite prestanomi, cospicui profitti su vari siti di betting.

In una nota la Federcalcio brasiliana (Cbf) ha definito lo scandalo del calcioscommesse “un’epidemia globale che per essere risolta ha bisogno di punire in modo esemplare e urgente i responsabili“. Impossibile non condividere l’auspicio della federazione calcistica verdeoro.