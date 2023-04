Tutto confermato, arriva Osimhen: colpo da oltre 100 milioni

Si è sbloccata nel calciomercato del Napoli la situazione legata ad Osimhen, un annuncio fa chiarezza sul suo futuro.

Il bomber nigeriano ha sofferto nelle ultime giornate di un infortunio patito in Nazionale che ha causato molti problemi a Spalletti, con gli azzurri eliminati dalla Champions League. La squadra allenata dal tecnico di Certaldo ha chiuso la massima competizione europea ai quarti di finale.

Uno degli obiettivi della stagione del Napoli è sfumato con il sogno Scudetto che nelle prossime settimane potrebbe diventare realtà. C’è molta amarezza in casa partenopea dopo l’eliminazione dalla Champions League con la squadra di Spalletti che ha sofferto di alcune assenze importanti tra andata e ritorno (lo stesso Osimhen, oltre a Kim e Anguissa squalificati).

Calciomercato Napoli, futuro Osimhen in bilico

Tra le idee di mercato del DS Cristiano Giuntoli per la prossima stagione c’è la permanenza di Victor Osimhen, ma il futuro del nigeriano sembra essere nelle ultime settimane in bilico. Diversi club hanno cercato l’attaccante azzurro, il quale potrebbe salutare l’Italia solo di fronte ad un’offerta a tre cifre.

La dirigenza partenopea potrebbe aprire alla cessione di Victor Osimhen solo in questo caso (affare da oltre 100 milioni di euro): da tempo l’ex Lille è nel mirino del Bayern Monaco che non ha sostituito Robert Lewandowski al meglio, e con Sadio Manè che potrebbe fare le valigie dopo quello accaduto negli spogliatoi poco dopo la sfida di andata dei quarti di finale di Champions League all’Etihad tra bavaresi e Manchester City. Il senegalese ha colpito con un pugno il compagno di squadra Leroy Sane.

Victor Osimhen è in cima alla lista degli obiettivi del Bayern Monaco del calciomercato di quest’estate. Nelle prossime settimane gli agenti dell’attaccante del Napoli si incontreranno con la dirigenza azzurra per capire le intenzioni della società con il nigeriano che, insieme ad Harry Kane, è diventato una delle scelte del club campione di Germania per sostituire il bomber polacco che la scorsa stagione ha firmato per il di Barcellona.

Annata da incorniciare per l’attaccante di Lagos che tra campionato e Champions League è andato a segno in 26 occasioni in 30 presenze complessive. Scenari da definire dopo la conquista del Tricolore, con l’attaccante punto fermo della squadra allenata da Luciano Spalletti intenzionato a convincere Victor Osimhen a restare a Napoli nella stagione 2023-24 e, con la dirigenza azzurra che, fino a questo momento, ha rispedito al mittente tutte le offerte per il suo attaccante.