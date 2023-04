Ecco il figlio di Wanda Nara: identico al padre e l’ha preso una Big

Anche se indirettamemte, Wanda Nara continua sempre a far parlare si sè: il figlio sta seguendo le orme del papà nel calcio

Di padre in figlio. La storia del figlio di una delle ex coppie più chicchierate del calcio non può certo lasciare indifferenti. Coinvolto, suo malgrado, nella burrascosa separazione dei genitori nel 2013, quando non aveva nemmeno 5 anni, Valentino Lopez, il primogenito frutto del matrimonio tra Maxi Lopez e Wanda Nara, ha da tempo ritrovato la serenità. E può dedicarsi a ciò che ama fare di più: giocare a calcio. Buon sangue non mente, insomma.

Anche se sono ormai trascorsi 10 anni, nessuno ha dimenticato le vicende private, sbattute in prima pagina su tutte le riviste specializzate in gossip, che portarono al divorzio tra l’ex attaccante, tra le altre, di Barcellona, Sampdoria e Milan e la piccante showgirl e modella argentina. Al centro dello scandalo, le presunte, nemmeno troppo tali, infedeltà coniugali tra i due, con Mauro Icardi – all’epoca compagno di squadra dell’argentino nella Samp, e che poi divenne il compagno di Wanda Nara, accusato da Lopez di aver distrutto una famiglia portandosi via la moglie. Dopo battaglie legali e scontri anche cruenti a mezzo stampa, l’ex coppia attivò ad un faticoso accordo sull’affidamento dei tre figli avuti. Oltre al succitato Valentino, Wanda e Maxi possono contare anche su Constantino (nato il 18 dicembre 2010) e Benedicto (venuto al mondo il 20 febbraio 2012): all’epoca fecero il giro del mondo le foto, ampiamente diffuse sui social, della nuova coppia Wanda-Maurito assieme ai tre figli avuti dalla conduttrice argentina con l’ex attaccante rossonero.

Valentino Lopez: come il papà in tutto e per tutto

Negli anni Maxi e Wanda hanno avuto ampie possibilità di ricucire il loro rapporto, fino ad arrivare addirittura ad anadare insieme in un centro commerciale a fare shopping coi figli, nello scorso gennaio. “Siamo super felici che le cose stiano andando bene tra di noi per i ragazzi”, ha dichiarato l’ormai 39enne patron del Birmingham: “Sarebbe stato perfetto fin dall’inizio andare così d’accordo, ma si impara da tutto. Abbiamo lavorato molti anni per arrivare a questo“, aveva poi specificato. L’ex attaccante, nel frattempo, ha incassato un’altra bella notizia. Che dimostra come, evidentemente, la genetica non sia affatto un’opinione.

Con un profilo Instagram che può già contare su 311mila followers, più passa il tempo e più Valentino, il più grande in assoluto dei 5 figli totali avuti dalla showgirl, somiglia al padre. Di cui, per inciso, sta seguendo le orme anche nel calcio, visto che fa parte delle Giovanili del River Plate. Ovvero lo stesso club dove ha iniziato a muovere i suoi primi passi Maxi Lopez.