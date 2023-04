Colpo Martial, arriva in Serie A: lascia lo United, dove giocherà

Anthony Martial potrebbe essere il colpo adatto per la Serie A, il calcio italiano può rivitalizzare il francese in uscita dal Manchester nel prossimo calciomercato.

È un talento dai grandi colpi ma non dalla grandissima continuità nelle ultime stagioni. Il campionato italiano, che spesso tende a rilanciare i campioni, potrebbe essere l’ideale per una big italiana, a patto di ridurre i costi.

L’estate sta quasi arrivando, il calciomercato comincia a muoversi lentamente con tante manovre più o meno evidenti. L’attenzione è spostata tutta sul Manchester United, dopo la pesante eliminazione dall’Europa League per mano del Siviglia.

Tanti i partenti, uno su tutti proprio chi in Spagna aveva giocato nella scorsa stagione come Anthony Martial, l’attaccante francese può partire e il Manchester United è pronto a disfarsene senza problemi. Andrà convinto ma non sembra essere una missione proprio impossibile, dato il periodo non troppo esaltante in campo.

Martial in una big italiano, ci siamo

Ai tempi del Monaco fu il 19enne più costoso del calciomercato, una quotazione di 80 milioni convinse la squadra del Principato a cederlo al Manchester United. Tanti gli alti e i bassi in Inghilterra, nella stagione 2018-19 il suo picco di gradimento all’Old Trafford e poi un lento declino sportivo, che sembra quasi averlo invecchiato di colpo. Martial però è un attaccante classe 1995 che può riprendere il tempo perduto, in Serie A ci sono squadre che lo seguono, Milan e Juve su Martial per un colpo low cost.

Lunga la lista dei partenti secondo Mail in casa inglese, come Lindelof, Maguire, Van de Beek e altri ancora, chi per l’ingaggio mostruoso e altri per la poca resa in campo. Una sorta di mix per il francese, ha 28 anni e sta incidendo pochissimo con Ten Hag. Il suo contratto scadrà nel 2024 e la quotazione attuale, secondo i parametri di Transfermarkt, è di quindici milioni di euro ma è destinata a scendere.

In Serie A Martial potrebbe anche arrivare gratis, il Manchester non disdegnerebbe uno svincolo per il calciatore francese. L’attaccante sarebbe così libero di legarsi a un club italiano, Milan e Juve sono state storicamente interessate al francese, potrebbero puntare nuovamente su di lui. Aiutandosi anche col Decreto Crescita per abbattere i costi al lordo e proporre un ricco triennale da almeno cinque-sei milioni di euro.