Napoli, Guai per Spalletti: un big salta la Juve

Dopo la delusione cocente in Champions, il Napoli affronterà la Juventus con assenze importante: Spalletti disperato

Un sogno che dura da 33 anni. Lo Scudetto è da sempre l’obiettivo primario, ma arrivare in semifinale di Champions sarebbe stata l’apoteosi dopo una stagione da applausi. Luciano Spalletti ci ha provato con una doppia sfida equilibrato contro il Milan, che ora affronterà i cugini dell’Inter in semifinale. Il Napoli si concentrerà così sulla conquista aritmetica dello Scudetto dopo il pareggio contro l’Hellas Verona nell’ultima gara di campionato.

La sfida delicata arriverà proprio contro la Juventus, nuovamente raggiante dopo aver raggiunto la semifinale di Europa League. Novità importanti anche in classifica avendo ottenuto al momento nuovamente i 15 punti, tolti inizialmente per il caso plusvalenze. Momento delicato in casa azzurra con tante assenze per Luciano Spalletti: nelle ultime ore potrebbe aggiungersi un’altra perdita importante per la compagine partenopea. Non prenderanno parte all’ostica trasferta di Torino gli infortunati Mario Rui e Politano così come Rhamani che ha subito una distorsione della caviglia nella sfida di ritorno di Champions. Tanti problemi di formazione per l’allenatore di Certaldo, che dovrà inventarsi ancora una volta nuove contromisure per ingabbiare la Juventus.

Napoli, emergenza Spalletti: Osimhen a rischio panchina

All’andata è arrivata una cocente sconfitta allo Stadio Maradona per la compagine bianconera guidata da Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese ha tanta voglia di rivalsa, ma ora Spalletti potrebbe perdere anche Osimhen dal primo minuto.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, l’attaccante nigeriano non è al massimo della condizione fisica nonostante il gol realizzato nel finale contro il Milan. Contro Tomori e Kjaer, Osimhen ha toccato pochi pallone venendo ingabbiato spesso con il raddoppio sistematico della coppia difensiva del Milan.

Napoli, Osimhen indispensabile per Spalletti

L’attaccante nigeriano è arrivato a 26 gol stagionali e vorrebbe incrementare il suo bottino in Serie A. Il suo obiettivo è laurearsi capocannoniere del campionato italiano contribuendo a suon di gol allo Scudetto azzurro.

La sua stagione è stata stellare, ma manca l’ultimo tassello. Nelle ultime settimane Osimhen ha rimediato un infortunio muscolare in Nazionale, ma lo staff medico l’ha recuperato proprio in vista della decisiva sfida dei quarti di finale contro il Milan. A distanza di pochi giorni, Spalletti potrebbe farlo partire dalla panchina come arma a gara in corso ma difficilmente si priverà del suo bomber.