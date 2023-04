Berrettini e Tomljanovic di nuovo insieme: la reazione di Matteo

Fermo ai box per l’ennesimo infortunio della sua travagliata stagione, Matteo Berrettini trova il tempo per commentare la sua vita privata

Redazione di Style, magazine del Corriere della Sera: Matteo Berrettini si racconta. Il tennista romano, protagonista di uno sfortunato inizio di 2023, costellato da precoci eliminazioni ma soprattutto da tanti guai fisici, è uno dei tennisti, nonchè atleti in generale, più chiacchierati del momento.

La sua relazione con Melissa Satta, noto volto della TV e della moda, è sulla bocca di tutti. Inevitabile quando ad incrociare le loro vite sono uno sportivo di alto livello e una showgirl, modella e conduttrice di tale lignaggio. Il caso ha poi voluto che da quando i due hanno ufficializzato la loro relazione, per un motivo o per l’altro Matteo ha iniziato ad avere problemi sul rettangolo di gioco. E non parliamo solo di sconfitte patite per mano di tennisti molto meno quotati di lui, ma anche di infortuni – come quello che ne ha compromesso il prosieguo del torneo in quel di Monte Carlo – che gli stanno pregiudicando la stagione sulla terra battuta. Gli stessi Internazionali d’Italia, ormai alle porte, probabilmente non vedranno la partecipazione del finalista di Wimbledon 2021.

Berrettini e Tomljanovic insieme sullo schermo

A tutto ciò bisogna aggiungere anche due ‘fastidi’ di cui l’atleta azzurro proprio non sentiva il bisogno. Il primo sono le illazioni sulle presunte distrazioni che le pubblicità, le collaborazioni, la partecipazione ad eventi glamour, avrebbero avuto nell’inizio di stagione del tennista. Il secondo sono le accuse rivolte alla stessa Melissa da parecchi suoi fans: la sarda nativa di Boston avrebbe ‘distratto’ troppo Matteo dalla racchetta, causando più o meno direttamente il suo crollo nel ranking ATP (il romano è scivolato oltre la 20esima posizione). I due hanno faticato non poco per mettere a tacere le malelingue, definite senza mezzi termini dall’ex Velina come ‘retrogradi leoni da tastiera‘.

Sempre a proposito di donne, Berrettini ha avuto modo di commentare le riprese che lo hanno visto tra i protagonisti di ‘Break Point‘, la docuserie di Netflix incentrata sulla vita dei tennisti, con particolare riferimento a ciò che succede fuori dal campo. Girata diverso tempo fa, il prodotto ha fatto in tempo a cogliere frammenti della vita privata del romano all’epoca della sua relazione con Ajla Tomljanovic, la tennista croata naturalizzata australiana che è stata sua compagna per due anni, fino alla primavera del 2022.

“Per diversi giorni le telecamere hanno filmato le mie emozioni, le gioie e le delusioni. Rivedersi è stato strano, anche perché nella serie c’è anche la mia ex: sono però contento di come mi hanno rappresentato“, ha commentato il figlio d’arte e fratello di Jacopo.