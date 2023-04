Ancelotti ha deciso: “Ecco dove allenerò”

Momento decisivo per conoscere il futuro di Carlo Ancelotti: l’allenatore italiano ha rivelato la sua nuova squadra

Una carriera ricca di successi, ma il futuro di Carlo Ancelotti è sempre molto in bilico. Tornato al Real Madrid, ha collezionato un trionfo in Champions League. Per l’allenatore italiano il bello deve ancora venire cercando così di continuare a collezionare importanti risultati. Un colpo di scena suggestiva in ottica futura per Ancelotti, che è stato accostato a diversi top club europei e Nazionali di spessore internazionale.

Il calciomercato può regalare sogni eccellenti anche agli stessi protagonisti. Ancelotti è stato accostato con frequenza alla Nazionale brasiliana: la Federazione sudamericana gli ha dato anche un margine per comunicare la sua decisione in vista dei prossimi impegni della Selecao. Nelle ultime ore è arrivata la comunicazione, che sembra ormai ufficiale, da parte dello stesso Ancelotti: l’allenatore del Real Madrid non intende fermarsi proprio ora nonostante ormai una carriera ricca di successi in panchina. Ora i blancos penseranno così di centrare l’ennesima finale di Champions League dopo la delusione in Liga spagnola: il Barcellona è sempre più vicino alla conquista del campionato. Un motivo in più per fare bene in campo internazionale riscuotendo ancora tanto successo per l’allenatore di Reggiolo.

Carlo Ancelotti, ormai è deciso: arriva l’annuncio

L’ex tecnico del Napoli non ha vissuto mesi importanti alla guida dei partenopei: il suo addio è arrivato con l’esonero da parte dello stesso presidente Aurelio De Laurentiis. Il suo modo di fare non è stato considerato ottimale da parte del numero uno della società partenopea, che prese subito così la decisione per un’immediata separazione. Ora il suo futuro è più chiaro.

In conferenza stampa Carlo Ancelotti ha rivelato che il suo futuro non dipenderà dall’esito della Champions League: “Tutto è già scritto: fino al 2024 sarò l’allenatore del Real Madrid. Dopo non lo so”. Un annuncio, per certi versi, ufficiale da parte dello stesso allenatore italiano che non vuole lasciare la compagine madrilena. Stagioni da urlo vissute alla guida del Real Madrid, ma il calciomercato può regalare sempre succosi retroscena.

Il futuro di Carlo Ancelotti sembra ormai essere già deciso: addio anche alla suggestiva panchina del Brasile con tanti big sudamericani pronti ad accoglierlo. Possibile separazione, invece, dal figlio Davide, che non vede l’ora di iniziare una carriera da primo dicendo addio alla collaborazione con papà Carlo.