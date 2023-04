Napoli gelato, il futuro è segnato: addio a un titolarissimo

Il Napoli è pronto a festeggiare lo scudetto, ma le notizie di mercato non fanno felici i tifosi: un protagonista potrebbe dire addio.

Manca ormai davvero poco e tutta la città di Napoli potrà dare il via ad una grande festa attesa da 33 anni. Con il successo conquistato nei minuti di recupero a Torino contro la Juventus (0-1, gol di Raspadori) gli azzurri partenopei sono ormai davvero ad un passo dalla conquista del terzo scudetto della storia del club. Il vantaggio nei confronti della Lazio, attualmente seconda, è diventato di 17 punti a 7 giornate dalla fine.

Facendo due rapidi calcoli, se il Napoli riuscisse a battere la Salernitana al Maradona nel prossimo turno di campionato e contemporaneamente l’Inter dovesse fermare la Lazio a San Siro la truppa di Spalletti potrebbe stappare lo spumante con ben sei turni di anticipo. Numeri che accertano il dominio dei partenopei in questo campionato: il Napoli ha preso il comando della classifica fin dalle prime giornate e non ha praticamente mai avuto rivali.

Tuttavia, nonostante sia ormai tutto pronto per la festa, è cominciata a trapelare qualche notizia che di certo non farà piacere ai tantissimi tifosi napoletani sparsi in Italia e per il mondo. Lo splendido cammino del Napoli ha infatti attirato l’attenzione di alcuni big club europei, che hanno messo gli occhi addosso ad alcuni dei pezzi pregiati del club guidato da Aurelio De Laurentiis.

I tifosi del Napoli tremano: in arrivo maxi offerte per il campione

In particolare, sembra che dalla Premier League si stiano muovendo in tanti per provare a strappare a Spalletti uno dei principali protagonisti di questa stagione indimenticabile. Stiamo parlando di Kim Min-jae, il difensore centrale sudcoreano arrivato la scorsa estate per sostituire un gigante come Kalidou Koulibaly, passato al Chelsea. L’eredità per Kim era notevole, ma il sudcoreano ha convinto tutti sfoderando prestazioni maiuscole durante tutto l’arco del campionato. Il Napoli ha versato al Fenerbahce 19,5 milioni di euro per assicurarsi Kim, ma ora il difensore di Tongyeong ha un valore decisamente più alto.

Lo sanno bene Manchester United, Liverpool e Tottenham, disposte a fare follie per portare Kim Min-jae in Inghilterra. Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, esperto di calciomercato, i tre club inglesi avrebbero già bussato alla porta di De Laurentiis per chiedere informazioni sul prezzo di Kim.

Attualmente il valore del giocatore si aggira intorno ai 50 milioni di euro, ma il Napoli potrebbe chiedere anche una cifra più alta ai suoi pretendenti. Alla finestra c’è anche il Paris Saint-Germain, che vorrebbe regalare a Galtier un rinforzo di spessore per il reparto arretrato vista anche la carta d’identità di Sergio Ramos.