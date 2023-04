Costretti a cederlo: Gnonto arriva in Serie A

Willy Gnonto tornerà in Serie A nel prossimo calciomercato, la sua avventura al Leeds è ai titoli di coda per l’azzurro.

Il giovane esterno italiano sta avendo una stagione decisamente formativa in Premier League, in Italia ci sono tante squadre pronte ad accoglierlo dopo esserselo fatto decisamente sfuggire nei mesi scorsi, quando militava nello Zurigo.

I talenti che emigrano all’estero vogliono tornare in Italia, per migliorarsi tatticamente e per imporsi in patria con vista Nazionale. In questa categoria rientra perfettamente Willy Gnonto, soprattutto ora che il Leeds sarebbe costretto a cederlo.

Il calciatore azzurro in questa stagione non è stato un titolarissimo, lo spazio per lui dopo l’arrivo del tecnico Garcia si è ulteriormente ridotto. Ci sono grandi chance di vederlo in Serie A nella prossima stagione, l’esterno italiano sarebbe ben felice di tornare nel calcio italiano, solamente giocato nei settori giovanili per lui.

Gnonto in Serie A, ci siamo

Come riporta Football Insider, il Leeds si trova così costretto a cedere l’esterno italiano ed è questa una notizia anche imprevista, considerando come gli inglesi, nemmeno dodici mesi fa, puntarono con decisione sull’azzurro di Mancini, investendo circa quindici milioni di euro per comprarlo dal Zurigo. Ora, invece, ne basterebbero circa dieci per avere l’attaccante, un colpo di mercato da valutare per bene nelle prossime settimane. Gnonto via dal Leeds, il club costretto a cederlo se retrocederà: gli inglesi vorranno ripartire da altri profili e dunque cedere quanti più giocatori possibili.

Fra questi, Gnonto è quello con più mercato in Serie A, ci sono tante squadre che puntano forte su di lui. Due ipotesi sono tra le squadre di media classifica ma che spingono forte per migliorarsi come Torino e Monza. Non avrebbero problemi a investire questa cifra e Gnonto rappresenta il calciatore ideale per il salto di qualità, trovando un posto offensivo sicuro e con libertà di espressione.

Il Leeds potrebbe inserire qualche bonus alla cifra richiesta, ma Gnonto spingerà per un rapido ritorno in Italia che accelererà la trattativa. Sembra improbabile, al momento, la soluzione di un top club italiano, i posti in attacco sono contati, le squadre che andranno in Champions punteranno eventualmente su profili più rodati. Gnonto dovrà maturare in un campionato duro come la Serie A e quanto appreso in Premier League potrà essere comunque utile. Roberto Mancini osserva con attenzione la situazione, avere l’esterno del campionato italiano aumenterebbe le chance di convocazione per Euro2024.