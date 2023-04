Se ne va alla Salernitana, Napoli tradito

Il tecnico Luciano Spalletti è pronto a salutare, alla fine della stagione, il calciatore che è pronto a passare alla Salernitana

Un vero e proprio tradimento per i partenopei. Il calciatore, a quanto pare, vuole continuare ad essere protagonista in campo. Ed è pronto a farlo a costo di cambiare maglia. Gli azzurri sono pronti a farlo partire poco dopo la fine del campionato.

I granata sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte. Il presidente Iervolino, qualche mese fa, ci aveva già provato con lui. Non è stato facile avviare una trattativa con il club partenopeo che ha deciso di farlo rimanere.

Napoli, il calciatore saluta: andrà a Salerno

L’obiettivo della Salernitana, per la prossima stagione, è quello di costruire una squadra molto competitiva. Non arrivare a poche giornate dal termine e conquistare la salvezza. Proprio come sta accadendo anche in questa stagione. Per fare un grande team il presidente granata è pronto a pescare dal Napoli. Rinforzare il centrocampo con un calciatore di qualità come Diego Demme.

L’italo-tedesco non ha avuto molte opportunità di mettersi in mostra. Chiuso dal tridente titolare formato da Zielinski-Lobotka-Anguissa. Fino a questo momento della stagione ha collezionato solamente 5 presenze in campionato. Decisamente troppo poche. A dire il vero, già dal mese di gennaio, le sue intenzioni erano quelle di lasciare Napoli per provare una nuova avventura. Le richieste per lui di certo non mancavano. Dalla Turchia più di qualche squadra ci aveva fatto un pensierino.

Stesso discorso vale anche per l’Italia dove viene attualmente seguito da altri club. In primis la Fiorentina che sta continuando a pensare a lui come sostituto di Sofyan Amrabat (destinato a grandi palcoscenici). Poi proprio la Salernitana. Alla fine, però, non se ne è fatto più nulla visto che è stato convinto da Spalletti a rimanere. Almeno fino alla fine della stagione visto che lo considera ancora una pedina importante ed un ottimo rincalzo per far rifiatare i titolari.

Nell’ultimo match che è stato schierato da titolare, contro l’Hellas Verona, la sua è stata una prestazione incolore. Tanto è vero che dagli spalti sono arrivati più di qualche fischio per lui. Il suo unico obiettivo, fino a questo momento, è quello di riuscire a conquistare uno scudetto che in città manca da 33 anni. Poi pensare esclusivamente al suo futuro. Un futuro che potrebbe continuare ad essere ancora in Campania. A pochi chilometri da Napoli.