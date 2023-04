Vestiti piccanti: Le Donatella lasciano senza fiato

Dalla musica al mondo dello spettacolo passando per la grande popolarità tra moda e social network: Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi, non la smettono mai di stupire

Sono tanti i progetti in cantiere per Silvia e Giulia Provvedi, comunemente conosciute con il nome d’arte ‘Le Donatella‘. Un duo musicale che ha avuto il suo primo grande exploit ad X-Factor, per poi espandere di parecchio i propri orizzonti ed anche i campi di interesse. Dalla musica alla moda, passando per i reality show, la conduzione, le presenze televisive ed una fama in ascesa sui social network.

Le due artiste classe 1993 sono nate a Modena ed hanno già vissuto finora una carriera variegata e ricca di palcoscenici particolari. Nel 2012 Giulia e Silvia hanno preso parte, appena 19enni, ad X-Factor, che ha fatto da autentico trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo, che col tempo ha visto Le Donatella consacrarsi anche in altre vesti. Un duo finito ben presto nell’immaginario collettivo del pubblico italiano con quel giusto mix di talento, bellezza e simpatia. Le gemelle modenesi hanno amplificato il proprio successo anche nel 2015 con la vittoria all’Isola di Famosi, prima di prendere parte anche al Grande Fratello Vip. Al contempo non hanno mai abbandonato la loro passione per la musica, ma soprattutto hanno ampliato gli orizzonti prendendo parte a diversi programmi Tv con i più recenti Avanti un Altro e Nokep Generation.

Un duo sena limiti: Le Donatella continuano ad incantare su Instagram

Costante anche la crescita social, con un profilo Instagram in comune da ben 1,4 milioni di followers, che vanta nuovi fan giorno dopo giorno, sempre pronti a far sentire il proprio calore ad ogni nuovo scatto. I post de Le Donatella vengono presi d’assalto, e non ha fatto eccezione anche l’ultimo.

L’ultima pubblicazione social delle gemelle modenesi mette i fan di fronte ad una scelta tra tre fotografie pubblicate in serie in un carosello. Negli scatti in questione si vedono Giulia e Silvia al centro della scena con indosso abiti bianchi letteralmente da favola, come scritto dallo stesso duo nella descrizione del post: “Oggi come in una favola. Voi quale preferite? Foto 1,2,3?”.

Scelta ai fan che hanno preso d’assalto l’ultimo post subissandolo di like e commenti di grande apprezzamento per uno scenario pazzesco che vede Giulia e Silvia Provvedi sempre in forma smagliante.