Juve, salta uno dei colpi più attesi: giocherà in Premier League

Un altro dei gioielli a livello europeo che non verrà a giocare nel nostro paese, nonostante fosse cercato da alcune big della Serie A

Inter e Juventus nelle ultime sessioni di calciomercato erano state sulle tracce del gioiello del Bayern Monaco ma nel suo futuro dovrebbe esserci la Premier League.

Negli ultimi anni Juventus e Inter sono state più volte coinvolte nelle stesse trattative di calciomercato, per alcuni calciatori. In questa situazione, come già accaduto in passato, tra le due squadre italiane potrebbe spuntarla ancora una volta la Premier League, dato che le due squadre italiane erano interessate a Ryan Gravenberch, centrocampista del Bayern Monaco.

Premier League, duello a tre per Ryan Gravenberch

Secondo l’esperto di mercato Santi Aouna, che si è pronunciato su Twitter, ci sarebbero Manchester United, Arsenal e Liverpool sulle tracce di Ryan Gravenberch. In queste ore sembra esserci in vantaggio il Manchester United dato che il tecnico olandese Erik Ten Hag sembra essere un grande fan del centrocampista nativo di Amsterdam. I due hanno lavorato insieme all’Ajax dal 2018 al 2022, prima dell’addio del tecnico alla squadra olandese per trasferirsi in Premier League.

Ryan Gravenberch, classe 2002, è uno dei prospetti più interessanti in Europa per quanto riguarda il futuro del calcio continentale e mondiale. Il calciatore è cresciuto nelle giovanili dell’Ajax dove ha mosso i primi passi per poi passare in prima squadra dove ha messo in campo tutte le sue capacità, raggiungendo gli occhi degli addetti ai lavori di tutto il mondo. La scorsa estate ha poi lasciato l’Olanda, e la maglia dell’Ajax, per prendersi la maglia del Bayern Monaco, uno dei club più forti al mondo, ma fino a oggi non con i risultati sperati. nella sua prima stagione tedesca non è stato utilizzato con grande continuità e questo lo ha portato, con il suo entourage, a vagliare altre soluzioni.

Come ha riportato, sempre su Twitter, Santi Aouna anche l’agente del calciatore ha comunicato come il calciatore non sia soddisfatto in baviera. Secondo le sue parole, il loro interesse è quello di trovare una situazione dove l’ex Ajax possa giocare con maggior continuità, che sia nello stesso Bayern Monaco o in un altro club, tutto questo per mantenere intatto il grande futuro che ci si aspetta da Ryan Gravenberch.