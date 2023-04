Ilary Blasi conferma di essere ancora una delle donne più belle d’Italia: sguardo provocante e intimo sexy per la conduttrice televisiva.

Ilary Blasi è tornata al centro delle cronache per via della divisione dei beni successiva alla separazione con l’ex marito Francesco Totti. Alla conduttrice televisiva è andata la mega villa situazione nel quartiere EUR a Roma, ma sarà l’ex Roma a pagare i circa 15/20 mila euro di mutuo.

Anche se, come ha dichiarato la stessa showgirl ai microfoni di Striscia la Notizia dopo la consegna dell’ultimo tapiro d’oro, per il suo ex marito la porta della villa dell’EUR rimarrà sempre aperta.

Ormai la storia con Totti è arrivata al capolinea e l’ex letterina di Passaparola, altra storica trasmissione Mediaset, ha iniziato una nuova relazione con il tedesco Bastian Muller. Imprenditore che, come molti altri, impazzisce per il lato sexy di Ilary. Di recente la conduttrice tv ha mostrato tutta la sua bellezza in intimo nero e con uno sguardo provocante a dir poco.

Sguardo bollente e intimo nero per Ilary Blasi: social in delirio

Il tutto ovviamente è finito sulla sua pagina Instagram ufficiale, dove può vantare quasi 2 milioni e mezzo di followers. Scatto che nel giro di poche ore dalla pubblicazione ha nuovamente mandato il suo pubblico in delirio.

Oltre a mostrare un fisico mozzafiato, reso ancora più intrigante dall’intimo di pizzo nero, la showgirl ha anche accompagnato il tutto da uno sguardo bollente a cui è davvero difficile resistere. Chissà se Totti sarà ancora convinto della scelta fatta.

Lo storico capitano della Roma qualche mese fa ha infatti preso la decisione di lasciare Ilary, sulla soglia dei 41 anni, per fidanzarsi con una ragazza di diversi anni più giovane di lei. Noemi Bocchi ne ha 34 ma a giudicare dall’ultima foto della sua ex, la differenza non è poi così netta. Anche se i motivi dell’addio non sono solo questi.

La Blasi, tuttavia, sembra quasi pronta a vivere una seconda giovinezza dopo la separazione con Totti. Confermandosi ancora oggi come una delle donne più belle e desiderate d’Italia. Lo testimoniano anche i risultati che sta ottenendo alla conduzione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

La showgirl ancora sulla cresta dell’onda: parlano i numeri

Nonostante Mediaset sia in calo di ascolti e di fatturato, colpo della competizione con le piattaforme streaming e di prodotti replicati per anni, ci sono ancora alcuni programmi che riescono a far registrare i numeri degli anni migliori.

Merito, soprattutto, dei conduttori e del pubblico che ormai è affezionato alla loro presenza e alla loro simpatia. Questo è il caso di Ilary Blasi che negli anni ha saputo tenersi stretta i propri fan come poche altre sue colleghe sono riuscite e fare.