Clamoroso: c’è l’accordo per Osimhen, cosa sta succedendo

Il futuro di Victor Osimhen sotto la lente d’ingrandimento: dall’addio alla preferenza del nigeriano, ecco cosa succede

La stagione da sogno del Napoli non è mai stato tanto vicina alla conclusione perfetta, ciliegina di una torta preparata con cura per ben oltre tre decadi.

Gli azzurri sono pronti ad abbracciare l’aritmetica che consegnerà alla squadra di Luciano Spalletti uno degli scudetti più meritato degli ultimi anni. Schiacciasassi inarrivabile per praticamente nessuno in Serie A, i partenopei devono molto dell’attuale annata ad alcuni pilastri praticamente insostituibili. Il lavoro del ds Giuntoli, pienamente supportato dal presidente De Laurentiis, ha portato frutti succosissimi e che la tifoseria azzurra può solo provare a tenersi stretto il più a lungo possibile. Perchè uno come Khvicha Kvaratskhelia lo si vede raramente in Italia: il georgiano è costato solo 11,5 milioni ed in tal senso, la sua valutazione si è quasi decuplicata. Manco a dirlo, il discorso viene rimarchiato e cerchiato in rosso anche e soprattutto per Victor Osimhen. Il bomber nigeriano ha spiazzato tutti, con una crescita impressionante tanto a livello prestazionale quanto a numeri. 32 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, con 26 gol e 5 assist: la media di una rete ogni 95′. Un mostro di bravura che ha attirato, nei mesi, su di sè l’interesse di numerose grandi società pronte a far tremare il Napoli con potenziali offerte da capogiro.

Intesa vicina, Osimhen ha altre priorità

Novità a riguardo in ottica calciomercato vengono riportate dal portale ‘Footmercato.net’ che prova a fare chiarezza: e non giungono buone nuove per i sostenitori napoletani. Viene riferito come insieme a Kolo Muani e Harry Kane, l’attaccante azzurro sia finito in cima alla lista delle priorità del del PSG.

Il ds Luìs Campos è già al lavoro e avrebbe avviato da tempo i contatti con il rappresentante di Osimhen, Roberto Calenda. Contatti che sembrerebbero già abbastanza vicini ad una potenziale intesa, per vedere il gioiello di Spalletti sotto la Tour Eiffel tra qualche mese. La richiesta di Aurelio De Laurentiis, visto anche il contratto in scadenza nel 2025, rimane quasi proibitiva: chi vuole Osimhen dovrà sborsare non meno di 150 milioni di euro. Ma la decisione che porterebbe il bomber al PSG è tutto fuorchè scontata: perchè la priorità di Osimhen ha un altro nome. Premier League, con Manchester United e Chelsea in primissimo piano nei pensieri dell’attaccante.

E se non sarà l’Inghilterra, la ‘seconda scelta’ del 24enne di Lagos potrebbe essere il Bayern Monaco: quella tedesca, al pari di ‘Red Devils’ e ‘Blues’ sarebbe l’alternativa numero due per la punta. Solo in terza posizione il PSG, che rappresenterebbe il top ma in Ligue 1, campionato che Osimhen conosce bene e al quale preferirebbe evidentemente altri di maggiore spessore. Non è escluso che alla fine sia proprio il PSG a spuntarla, affiancandolo ad un certo Mbappè da luglio. Ma intanto la volontà del capocannoniere della Serie A è chiara: e la sua permanenza a Castelvolturno è sempre più lontana.