Milinkovic-Savic al Napoli: scambio pazzesco

Il Napoli campione d’Italia potrebbe provare a fare un grande colpo di mercato: Sergej Milinkovic-Savic sarebbe il regalo di De Laurentiis ai tifosi partenopei



Il Napoli si appresta a diventare campione d’Italia e la città è già in fermento. La festa dei tifosi è pronta ad esplodere, e del resto è praticamente tutto pronto già dallo scorso mese di febbraio, quando si è capito che la squadra azzurra avrebbe vinto il campionato.

Il terzo tricolore atteso da ben 33 anni, ed è comprensibile l’euforia dei tifosi: soprattutto perché la stagione non era partita sotto i migliori auspici. Adesso è il momento di godersi il grande risultato, ma in tanti pensano anche al futuro. Oltre lo scudetto conquistato, sarebbe fantastico aprire un vero e proprio ciclo: ossia continuare a vincere, essendo competitivi già dalla prossima stagione. Sarebbe questo il vero salto di qualità, vale a dire lottare concretamente per il tricolore anche nella prossima Serie A.

Per riuscirci, però, servono rinforzi importanti. Indubbiamente il Napoli è già molto forte così, ma prendere uno o due acquisti importanti (in attesa di capire se ci saranno cessioni) è fondamentale. E soprattutto, con la gioia dello scudetto, conti in ordine e gli importanti introiti in arrivo per la Champions League, sarebbe il caso che De Laurentiis faccia un bel regalo ai tifosi. E’ il momento giusto: fare felici i supporters e anche l’allenatore Spalletti.

Napoli, il super regalo ai tifosi si chiama Milinkovic-Savic

Quale miglior regalo di un super rinforzo? Prendere uno dei giocatori più forti della Serie A, ad esempio, sarebbe la mossa giusta. E considerando che a centrocampo Ndombele difficilmente sarà riscattato (il prezzo è fissato a 33 milioni col Tottenham ed è giudicato eccessivo) e che Zielinski è in scadenza di contratto nel 2024, è proprio il centrocampo il reparto dove potrebbe esserci qualche movimento. Ad esempio, un nome che esalta i tifosi è quello del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. In sostanza, quindi, il meccanismo è questo: la Lazio ci prova per Zielinski, in scadenza di contratto nel 2024 e richiesta specifica dell’allenatore Maurizio Sarri.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non vuole fare sconti alle squadre italiane. Al patron della Lazio Claudio Lotito potrebbe chiedere – anche provocatoriamente – 50 milioni di euro o un clamoroso scambio con Sergej Milinkovic-Savic, anche lui in scadenza fra un anno. Il “sergente” sarebbe da tempo un pallino di Luciano Spalletti, che all’epoca nerazzurra lo voleva già all’Inter. Il serbo sarebbe il “top player” che farebbe felici i tifosi e renderebbe la capolista ancora più forte e competitiva in vista della prossima stagione.