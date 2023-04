Sorpresa Napoli: a fine stagione si ritira

Napoli non sta più nella pelle e si prepara a festeggiare nel modo migliore possibile uno scudetto atteso a lungo. Anche un grande ex come Marek Hamsik è pronto a far esplodere la propria gioia, ma al contempo dovrà pensare anche al suo prossimo futuro

Il Napoli di Luciano Spalletti ha messo insieme un percorso stupendo, fatto di picchi importanti e di una costanza di rendimento che nessuno in Serie A è riuscito minimamente ad eguagliare quest’anno. Una lunga corsa che porta il club del presidente De Laurentiis a vincere uno scudetto desiderato, inseguito e finalmente pronto a far impazzire di gioia una città intera.

Una vittoria che parte da lontano, e che è stata costruita nel tempo col duro lavoro in campo e fuori di una società sana e con i conti in ordine, capace di far valere il valore delle idee. Tanti i calciatori iconici della storia recente del Napoli, che anche da lontano sono pronti a far sentire il proprio calore. Uno su tutti l’ex capitano Marek Hamsik, un napoletano acquisito che in azzurro ha vissuto i momenti più importanti della sua gloriosa carriera. Un lascito da ben 121 gol e 103 assist, con il terzo posto nella classifica marcatori all-time del club e quel famigerato record di Maradona battuto per primo, per poi essere superato solamente dopo da Mertens e Insigne. Un campione a tutto tondo che è sempre stato amato dai tifosi, e che ancora oggi mantiene un forte legame.

Hamsik tra scudetto e futuro: l’annuncio sul proprio ritiro dal calcio

In una recente intervista a ‘Il Mattino’, Hamsik si è detto orgoglioso per lo scudetto conquistato dagli azzurri, sottolineando la gioia immensa in riferimento soprattutto alla richiesta costante che i tifosi del Napoli gli avevano sempre fatto in relazione alla vittoria del campionato.

“so bene cosa è il Napoli per i suoi tifosi. Ogni volta che incrociavo i tifosi dicevano: ‘Dobbiamo vincere lo scudetto’. È un sogno che si realizza per tutti”, ha detto Hamsik, che a quasi 36 anni (da compiere il prossimo luglio) ha anche bisogno di iniziare a guardarsi intorno per capire cosa fare del proprio futuro. Nella stessa intervista è stato infatti inevitabile toccare anche le tematiche relative al suo destino e ad un eventuale ritiro a fine stagione: “Non lo so. È una cosa a cui adesso non ho voglia di pensare. Penso a chiudere la stagione nel Trabzonspor poi tirerò le somme”. Hamsik svia quindi sul possibile ritiro e piuttosto sottolinea come a giugno verrà a Napoli, lì dove i festeggiamenti saranno ancora in atto.