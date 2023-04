Penalizzazione in classifica, il club non ci sta: “Ricorsi in ogni sede”

Il mondo del calcio italiano in questa fase è scossa da tante tensioni che stanno sfociando anche in Tribunale, con le penalizzazioni che stanno condizionando le classifiche di tanti campionati. Un club su tutti, però, risulta essere quello più battagliero ed annuncia ricorso contro la penalizzazione subita.

Non è certamente una delle fasi più tranquille della storia del calcio italiano, per usare un eufemismo. La questione più in vista, anche per il blasone del club, è quella relativa alla Juventus e le strade battute sono due. Da una parte la questione relativa alle plusvalenze, dall’altra la cosiddetta manovra stipendi. Un club, però, sta agendo anch’esso contro una penalizzazione inferta ed ora promette una battaglia legale, per così dire, senza esclusione di colpi.

Penalizzazione in classifica, arriva il ricorso

La classifica della Serie B italiana vive una situazione del tutto simile a quella vissuta a lungo in Serie A. Così come la Juventus, anche un altro club in Italia, per giunta molto importante, è alle prese con una questione simile, vale a dire una penalizzazione, seppur con motivazioni differenti. Stiamo parlando della Reggina, punita per mancati pagamenti di stipendi, Irpef e Inps.

Tutta la questione ruota attorno al fatto che la nuova proprietà aveva l’intenzione di pagare tali cifre rispettando i tempi voluti, ma a pesare erano i debiti pregressi. Per questo motivo la società, attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, ha annunciato delle novità importanti. E’ stato, infatti, depositato ieri presso il Tribunale di Reggio Calabria il piano di ristrutturazione del debito in questione “rispettando la scadenza che era stata annunciata da Felice Saladini e dal presidente Marcello Cardona“.

“Ricorso in ogni sede”

Attraverso questo piano, l’idea della società è quella di rientrare definitivamente dal debito pregresso con delle scadenze ben precise. In virtù di ciò, l’obiettivo è quello di annullare questa penalizzazione che rischierebbe di compromettere l’ottimo campionato disputato. Al momento, infatti, il club ha già avuto tre punti, ma ora è arrivato un nuovo deferimento che potrebbe portare ad una penalizzazione di addirittura dieci punti. Il club ha annunciato che farà “ricorso in ogni sede”. Attenzione, però. Se la battaglia legale dovesse andare per le lunghe, non è da escludere l’ipotesi che possano essere rinviati i play off per permettere alla giustizia di fare il proprio corso.