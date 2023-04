L’uscita dalla piscina è bollente: Guendalina solo per cuori forti

Un po’ di meritato relax per Guendalina Tavassi che si è goduta un bel bagno in piscina: lo scatto dell’ex GF è super piccante.

Oggi tutti la conoscono come personaggio televisivo e influencer, ma in pochi sanno che la carriera di Guendalina Tavassi l’ha vista iniziare come concorrente del Grande Fratello. Non quello VIP tanto in voga negli ultimi anni, ma quello che permetteva ancora alla gente comune di entrare nella casa più famosa e densa di gossip d’Italia.

Era il 2010 quando l’allora poco più che vent’enne Guendalina varca la famigerata porta della casa del Grande Fratello. Con il passare delle settimane i produttori hanno sviluppato un debole per lei e negli anni successivi è rimasta a grandi linee in televisione.

Ora Guendalina ha raggiunto il successo, in televisione ma soprattutto sui social dove vanta quasi un milione e mezzo di followers. Merito dei suoi scatti accattivanti. Alcuni al limite dell’hot, come quello che la ritrae mentre esce dalla piscina con addosso un sexy costume da bagno.

Relax in piscina per Guendalina Tavassi: super hot in costume da bagno

Scatto per cuori forti quello da poco condiviso da Guendalina Tavassi che può contare, a poche ore dalla pubblicazione, circa 50 mila mi piace. Numeri niente male ma che sono destinati a salire ancora. La bella ex concorrente del Grande Fratello è sicuramente una delle personalità più piccanti su Instagram.

I suoi followers lo sanno ed è anche per questo che molti la amano. L’ultimo foto la ritrae mentre esce da una piscina di un hotel con addosso un costume da bagno nero che mette in risalto tutte le sue forme. Specialmente il lato A che sembra quasi incontenibile.

Una vera propria ninfa appena uscita dall’acqua. Il tutto immortalato all’interno di una struttura di lusso che ha avuto il piacere di avere la showgirl come ospite. Cosa non scontata visto quello che è successo non molto tempo fa.

In passato, infatti, un’altra nota struttura di lusso aveva detto di non gradire la presenza di Guendalina al proprio interno. Il motivo sarebbe da ricondurre ad alcune bollenti dichiarazioni rilasciate proprio dall’ex GF.

Quella volta che fu mandata via dall’hotel

Poco prima della vicenda, Guendalina aveva rilasciato una lunga intervista dove parlava della sua vita sentimentale non trascurando ovviamente le vicende di letto. Giudicata troppo attiva sotto le lenzuola, il noto hotel ha deciso di consigliarle una struttura diversa.

“Io discriminata per le mie idee” ha poi dichiarato Guendalina Tavassi nel corso di una delle puntate de Le Iene andata in onda a margine dell’assurda storia. Questa volta, però, Guendalina e il suo fidanzato non sono stati mandati via. Anzi, sono stati accolti con grande entusiasmo.