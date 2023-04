Leclerc spiazza tutti: video e dichiarazioni ufficiali

Le ultime dichiarazioni ufficiali, con tanto di video a supporto, del pilota della Ferrari, Charles Leclerc, hanno spiazzato tutti

Con appena 6 punti in classifica il Mondiale 2023 di Charles Leclerc non è certamente iniziato come immaginavano il monegasco e i tifosi della Ferrari. Al contrario, il campione del mondo in carica, Max Verstappen, guarda tutti dall’alto dei suoi 69 punti, frutto di due trionfi, all’esordio in Bahrain e in Australia, e del podio in Arabia Saudita dove, per la cronaca, a passare per primo sotto la bandiera a scacchi è stato il suo compagno di scuderia Sergio Perez.

Si prospetta, quindi, un Mondiale in salita per il driver della “Rossa” di Maranello che dovrà dare fondo tutto al suo talento per colmare il gap, in termini di punti in classifica e di prestazioni in pista della sua monoposto, che lo separa dal suo rivale al volante della Red Bull. Non per nulla le ultime dichiarazioni ufficiali del monegasco, con tanto di video a supporto, hanno fatto molto “rumore”.

Leclerc spiazza tutti: non ha talento solo per la velocità

Beh, in realtà nel suddetto video il pilota della Ferrari viene immortalato mentre si esibisce al pianoforte. Ebbene sì, Charles Leclerc, un predestinato della Formula 1, un talento naturale delle “quattro ruote scoperte”, ha anche altre insospettabili doti.

Il monegasco, infatti, coltiva, come ha confessato nel predetto video, anche una grande passione per il pianoforte e per la composizione musicale. Un hobby che ora ha deciso di elevare a un livello superiore con “AUS23 (1:1)”, brano che il ferrarista ha composto e suonato personalmente prima di pubblicarlo su Spotify e Youtube riscontrando un certo successo.

Una raffinata “sinfonia in Rosso”, parafrasando la celebre “Sinfonia in blu” di George Gershwin, che dimostra che Charles Leclerc va forte anche al pianoforte, non solo con un volante tra le mani. Insomma, dopo le prime tre tappe del calendario iridato andate in archivio in cui ha racimolato appena 6 punti, Charles Leclerc si è messo a suonare il pianoforte in attesa che il vento in pista cambi direzione e finalmente possa “suonarle” a suoi avversari, in primis al leader della classifica iridata Max Verstappen.

E chissà che una mano nell’invertire la rotta non gliela dia il nuovo format della “Sprint Race“, la “Sprint Shootout“, che debutterà in occasione del Gran Premio dell’Azerbaijan, in calendario nel weekend del 29-30 aprile, che si correrà sul circuito cittadino della capitale, Baku, dell’ex Repubblica sovietica. Del resto, per tutti gli appassionati e tifosi del “Cavallino Rampante” la più soave melodia è sempre l’Inno di Mameli che risuona sul podio…