Casillas, tragedia sfiorata: la rivelazione mette i brividi

Tragedia per Iker Casillas, l’ex portiere del Real Madrid ha rischiato la vita: la confessione spaventa i suoi fan.

Maggio si avvicina e per Iker Casillas non sarà mai più un mese come gli altri. L’ex portiere del Real Madrid, una leggenda del calcio mondiale, avrebbe infatti potuto non esserci più, ha rischiato seriamente di non arrivare a vedere questo maggio 2023, di non poter più vivere tutte le emozioni che ha provato sulla sua pelle in questi ultimi anni. L’ex calciatore ha sfiorato una tragedia. Ha rischiato seriamente di morire, e se l’è cavata solo per qualcosa di simile a un miracolo. Lo ha rivelato lo stesso ex capitano del Real in un’intervista a Mundo Deportivo.

Oggi resta una figura di spicco del mondo del calcio, e lo abbiamo potuto ammirare di recente anche come ospite d’onore nella finale dei Mondiali in Qatar. Lui che la Coppa nel Mondo, nella sua carriera, l’ha anche alzata una volta, nel 2010, in quei sei anni che permisero alla Spagna di vincere tre trofei straordinari (Europei 2008 e 2012, Mondiali 2010).

Eppure, gli onori che oggi i fan di tutto il mondo possono tributargli, sarebbero potuti diventare null’altro che il sogno di un pomeriggio primaverile. Non tutti lo ricorderanno infatti, ma quattro anni fa il campionissimo del Real rischiò seriamente di morire e venne salvato solo dall’intervento tempestivo dell’équipe medica.

Infarto per Casillas: la confessione

Sono passati quattro anni e molti fan hanno dimenticato questo episodio, che pure ha cambiato la vita dell’ex portiere. Quando era ancora un calciatore in attività, e indossava la maglia blasonata del Porto, il portierone si accasciò infatti improvvisamente a terra, facendo spaventare i suoi compagni di squadra e tutte le persone che in quel momento lo circondavano.

Era il 1° maggio, una giornata dei Lavoratori che Casillas non dimenticherà mai. L’ex calciatore stramazzò infatti al suolo, alla ricerca di ossigeno. Il medico della squadra se ne accorse subito e lo raggiunse. Identificò immediatamente i sintomi, capì che Iker stava avendo un infarto e riuscì con il suo intervento a salvargli la vita.

“Mi contorcevo dal dolore“, ha confessato oggi l’ex portierone, a distanza di quattro anni da quell’esperienza tremenda. Fu un infarto sorprendente, dal momento che Iker era uno sportivo, conduceva una vita sana, stava bene fino a un minuto prima. Eppure, per qualche attimo rimase in bilico tra la vita e la morte, e decise anche per questo di lì a poco di appendere i guantoni al muro. “Ora mi sento bene“, ha concluso l’ex calciatore, che ha confessato di essere stato però costretto a rinunciare ad alcune cose e ad assumere alcuni farmaci. Un piccolo pegno da pagare per poter prolungare una vita che si sarebbe potuta interrompere in maniera drammatica.