Kim, bocciatura pazzesca in diretta: tifosi del Napoli increduli

Il Napoli ha messo insieme un’annata stellare riportando all’ombra del Vesuvio uno scudetto che mancava da 33 anni. Tra i grandi protagonisti del nuovo ciclo anche Kim Min-Jae, che però ha raccolto un parere non proprio positivo da un ex difensore

La scorsa estate il Napoli ha cambiato volto, andando a rivoluzionare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Un cambio di rotta che a conti fatti ha ampiamente premiato, con la vittoria di uno scudetto che mancava da 33 anni. Un cammino fantastico per i partenopei che hanno suggellato il tutto con una stagione da urlo sotto tutti i punti di vista.

Una squadra solida e spettacolare nel gioco, con un collettivo armonioso e capace di ottenere risultati importanti regalando soddisfazione ai tifosi. Parte del merito arriva anche dalle scelte di staff e dirigenza, capaci di rivoluzionare e ringiovanire l’organico in alcune zone del campo senza perdere in qualità, nonostante gli addii di elementi fortissimi e che hanno scritto pagine di storia del Napoli. In difesa è infatti andato via un pilastro amatissimo come Koulibaly, che è stato sostituito alla grande da Kim Min-Jae. Il coreano si è rivelato una meravigliosa sicurezza, in grado di far dimenticare presto il proprio illustre predecessore con un’annata di grande attenzione e leadership difensiva. Un calciatore, che già piace a molti anche in termini di calciomercato.

Napoli, arriva il verdetto di Vierchowod su Kim: “Un difensore normale”

Kim ha dimostrato di essere probabilmente il miglior centrale di questa stagione di Serie A, eppure c’è chi non ne ha propriamente esaltato le qualità. L’ex difensore, Piero Vierchowod, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in diretta Twitch sul canale di TvPlay, andando a ridimensionare il valore del sudcoreano di casa Napoli.

Vierchowod ha infatti prima di tutto evidenziato come la forza degli azzurri risieda nel centrocampo che fa un grande filtro, ed è in grado di dare equilibrio e sostegno alla difesa. Un paragone riportato anche sul Milan dei suoi tempi prima di rispondere ad un quesito più diretto: “Kim il centrale migliore del mondo? Ma dai! Tanto per chiarire e per non essere frainteso, Kim non è scarso, è un buon giocatore, ma è un difensore normale“.

L’ex difensore non vede quindi Min-Jae come il migliore al mondo, e sembra anche ridimensionarlo attraverso il suo giudizio. Al netto di tutto la stagione del numero 3 del Napoli resta stupefacente: a 26 anni sembra essere nella sua maturità calcistica, ed intriga già altre big europee.