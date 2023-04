Da Bologna il primo colpo tricolore: affondo decisivo del Napoli

Idea per il Napoli, il calciatore cercato da diverse squadre italiane arriverebbe direttamente dal Bologna: ecco chi.

Mancano le cosiddette poche miglia al traguardo per il Napoli che vincerà il suo terzo scudetto, trentatré anni dopo l’ultima volta. Sembrerà banale da dire, ma il merito è ovviamente anche di chi ha costruito la squadra giusta da consegnare a Spalletti, portando in azzurro, calciatori come Kim, Kvaratskhelia ed anche italiani come Giacomo Raspadori che interessava a diverse squadre.

Naturalmente, Cristiano Giuntoli ed il suo staff, stanno già valutando i prossimi colpi da portare all’ombra del Vesuvio per proseguire sulla scia della stagione in corso. Gli azzurri potrebbero lasciar partire qualcuno degli elementi della rosa che sta andando verso il tricolore ed ovviamente, si pensa a come sostituirli al meglio.

Colpo scudetto: arriva dal Bologna

Stando alle ultime voci, agli azzurri piacerebbe un calciatore già finito sui taccuini di diverse squadre di Serie A. Si è parlato già a lungo di Lewis Ferguson, ventitreenne in forza al Bologna. Si è detto che ci sarebbero la Lazio ed il Milan su di lui, ma ora lo scozzese sarebbe osservato anche dai Partenopei. Sicuramente, il costo del cartellino, vista la concorrenza, non sarà basso.

Qualche giorno fa, lo scozzese stesso ha rivelato al Corriere dello Sport che lui sarebbe ben contento di giocare a livelli più alti, mostrando di non aver timore nonostante sia arrivato nel campionato italiano da un solo anno. Ferguson infatti, dodici mesi fa giocava ancora nell’Aberdeen, ma il Bologna nel luglio del 2022 lo prese per circa 3,5 milioni di euro.

Ogni squadra ha comunque le sue pedine da sostituire, chi probabilmente sarà costretto a cedere come la Lazio che potrebbe perdere Milinkovic-Savic, o il Milan che in mezzo al campo ha diversi calciatori da dover piazzare. E poi appunto, c’è il Napoli che sarebbe l’ultima arrivata a mettersi in fila per il classe ’99.

Si pensa che per convincere i rossoblù ci sarà bisogno di una cifra superiore ai 20 milioni di euro, cosa che agli azzurri non spaventerebbe. Sarebbe infatti, un prezzo simile a quello già ponderato per la possibilità di riscatto di Tanguy Ndombele. In pratica, la società azzurra avrebbe già preventivato di spendere quei soldi, ma secondo le radio e le tv vicine alla squadra partenopea, non sarà per riscattare il classe ’96 francese. Ferguson, sembrerebbe uno dei nomi giusti da continuare a monitorare.