Barella e Osimhen insieme: un mercato mai visto

Si preannuncia un estate molto movimentate per Napoli e Inter, che stanno per ricevere offerte per i migliori calciatori della rosa.

Stiamo ovviamente parlando di Victor Osimhen e Nicolò Barella, protagonisti di una grande stagione con le rispettive squadre.

L’attaccante nigeriano è il grande protagonista della stagione dei partenopei, che lo vede essere sempre più capocannoniere in Serie A grazie alle 21 reti messe a segno. Mentre per quanto riguarda la Champions League, sono cinque le reti realizzate in sei gare disputate, per un totale di 26 centri stagionali. Per quanto riguarda Barella, se in campionato ha vissuto momenti di alti e bassi, è invece risultato determinante nelle sfide europee dei nerazzurri. Sono otto le reti realizzate e nove gli assist forniti dal centrocampista azzurro in 43 partite disputate tra campionato e coppe. Vista la grande stagione svolta dai due calciatori, un top club europeo è pronto a fare sul serio per strapparli alla Serie A.

Il Paris Saint Germain fa tremare la Serie A: Osimhen e Barella nel mirino

Come detto, vista l’ottima stagione svolta fino ad ora, si preannuncia un estate calda per Victor Osimhen e Nicolò Barella.

Stando a quanto riporta il portale fichajes.net, il Paris Saint Germain è pronto a fare sul serio per cercare di assicurarsi le due stelle del nostro campionato. Per quanto riguarda l’attaccante nigeriano, il club francese pare disposto a fare follie. Il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis, pare chiedere non meno di 150 milioni di euro per dare il via libera alla cessione del capocannoniere della Serie A. Si tratta di una cifra monstre, ma decisamente alla portata del presidente Al-Khelaifi.

Un altro calciatore che la dirigenza francese sta monitorando costantemente è quello di Nicolò Barella, che sta facendo la differenza in nerazzurro soprattutto in Champions League. Qualora pervenisse un’offerta importante, la società nerazzurra potrebbe pensare di cederlo anche per far rifiatare le casse del club. Sul centrocampista classe 1997 c’è anche il forte interesse del Liverpool, che monitora costantemente la situazione. Si tratterebbe di due cessioni importanti per il nostro campionato, che vedrebbe partire due calciatori dal grande valore tecnico. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con il Paris Saint Germain intenzionato a provare il doppio colpo dall’Italia. Osimhen e Barella potrebbero lasciare il nostro campionato, con Napoli e Inter che ora tremano davvero.