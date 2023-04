Bollente a bordo piscina: il costume di Cecilia è un filo

Cecilia Rodriguez supera a pieni voti la prova costume ma era impossibile dubitarne: posa arroventata, che fisico

Da molto tempo ormai non è più solamente la sorella di Belen Rodriguez, ma molto, molto di più. Cecilia Rodriguez è uscita dall’ombra della celebre sorella e ha iniziato a risplendere di luce propria. Regalando uno spettacolo al quale è veramente difficile resistere.

La modella e showgirl argentina, sulle orme di chi era venuta prima di lei, si è conquistata il mondo dello spettacolo e dello showbusiness, con classe innata e impagabile. E si è costruita anche un seguito di propri sostenitori davvero accaniti e affezionati.

Cecilia Rodriguez, un trionfo di sensualità: del resto buon sangue non mente

Che la sorella minore di Belen non avesse molto da invidiarle dal punto di vista del fascino seducente si era capito subito. Ma la sua stella ci ha messo un po’ di tempo per iniziare a brillare davvero.

Ora, parliamo di uno dei volti più richiesti dai principali brand per importanti campagne pubblicitarie. E di una presenza capillare anche sui social, con un seguito di tutto rispetto: oltre 4 milioni e 700 mila followers per la ‘Cechu’, che raccoglie consensi trasversali. Da parte del pubblico maschile, naturalmente estasiato dalle sue forme seducenti. Ma anche da quello femminile, che ne ammira classe ed eleganza. E fa un tifo sfegatato per la coppia formata da lei e da Ignazio Moser, una delle più acclamate del mondo dello spettacolo.

Cecilia Rodriguez si rilassa al sole in piscina e attende l’estate: fisico sinuoso che non lascia scampo

Uno scatto dopo l’altro, Cecilia sa sempre attirare l’attenzione e stupire. Di recente, è stata in California per un viaggio di lavoro. E le foto che ha portato con sé e che ha condiviso sul web hanno lasciato davvero il segno.

In questa, ad esempio, la vediamo distesa a bordo piscina, intenta a prendere un po’ di sole. Le sue curve suadenti ed esplosive risaltano come non mai, il costume è striminzito abbastanza per esaltarle in pieno. L’immagine fa impennare immediatamente la temperatura e ci mostra quello che già potevamo intuire: anche quest’anno, nella stagione estiva, Cecilia sarà una protagonista assoluta. La promozione della sua personale linea i costumi va a gonfie vele. Oltretutto, gli scatti insieme a Belen, in questi casi, sono quanto di più micidiale possa esserci, da fermare letteralmente i battiti.