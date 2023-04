Spalletti stavolta lo accontenta: cessione a giugno e addio Napoli

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è pronto ad accontentare le richieste del calciatore. Lo stesso che è pronto ad andare via nella prossima estate

A quanto pare glielo aveva promesso: alla fine del campionato e con l’inizio della sessione del calciomercato estivo l’atleta potrà lasciare finalmente gli azzurri. Il mister di Certaldo è pronto a salutare il giocatore che non farà partire del team della prossima stagione.

Un addio che sembra quasi scontato visto che non rientra del tutto nei piani di Luciano Spalletti. Tanto è vero che, fino a questo momento della stagione, lo ha utilizzato davvero con il contagocce. Adesso l’addio sembra essere la cosa più certa.

Napoli, in estate sarà addio: svolta vicina

Domenica pomeriggio il Napoli è pronto a riscrivere la storia. Dopo 33 anni dall’ultima volta. Ovviamente con il “permesso” della Lazio che non deve vincere contro l’Inter. Ed, allo stesso tempo, i partenopei sono costretti a vincere nel derby campano contro la Salernitana. Nel caso in cui dovessero andare esattamente così le cose allora il club di De Laurentiis vincerà il suo terzo scudetto. In città è davvero tutto pronto. I tifosi non vedono l’ora di poter scendere in piazza per festeggiare i loro beniamini.

Spalletti sta studiando la migliore formazione da schierare contro i granata. Anche questa volta, però, pare impossibile l’inserimento dal primo minuto di Diego Demme. Oramai l’italo-tedesco non è al centro del progetto del mister toscano. Tanto è vero che a gennaio ha cercato la cessione in tutti i modi. Sembrava fatta per un suo addio, ed invece l’allenatore lo ha convinto a restare per non “rovinare” il giocattolo che aveva costruito.

Con tanto di promessa: in estate lo avrebbe mandato via. E così sarà. L’ex Lipsia ha molto mercato. Soprattutto all’estero dove guardano, con particolare attenzione, la vicenda. La Turchia è pronta ad aprirgli le porte in vista di un possibile arrivo. Altrimenti si valuterà una opzione “italiana”. La Serie A potrebbe essere ancora il suo campionato. Le squadre interessate sono due: proprio quella Salernitana che affronterà tra poche ore e la Fiorentina che pensa a lui come sostituto di Sofyan Amrabat.

Fino ad ora il calciatore partenopeo è sceso in campo solamente in cinque occasioni. Solamente una da titolare, nella gara interna pareggiata contro l’Hellas Verona: una prestazione assolutamente da dimenticare (nel momento della sostituzione è arrivato anche qualche fischio dai tifosi).