Giro d’affari da 90 milioni: De Laurentiis beffa Inter e Milan

Il Napoli pronto a un’altra rivoluzione estiva, il giro di affari per Aurelio De Laurentiis è di novanta milioni, andando a beffare anche le milanesi nel calciomercato.

Il terzo scudetto della storia darà la carica necessaria al gruppo partenopeo per rinforzare la rosa, sono in ballo nomi importanti e il Napoli sa che dovrà aumentare la sua qualità per reggere il passo nel corso del tempo.

La conquista del titolo è il primo tassello di un grande progetto per il futuro. Il Napoli di De Laurentiis vuole recitare un ruolo costante da grande big nel calcio italiano e soprattutto europeo, per fare ciò sarà necessario anche dare un’altra impronta alla rosa.

Ci sono manovre importanti in corso, un sacrificio possibile ma anche tanti altri profili che possono fare al caso del Napoli. Sarà un calciomercato abbastanza vibrante, i tifosi sognano un nuovo Kvara, mentre Spalletti chiede gente già pronta dal punto di vista tattico.

Napoli, una cessione e due acquisti

L’impronta di De Laurentiis è evidente, nei rinnovi ha avuto la meglio e ha ridotto le spese di ingaggio, Giuntoli invece ha realizzato capolavori nel calciomercato comprando gente talentuosa e affamata. Come nel caso di Kim, pescato in Turchia e ora fa gola ai top club. Rimane una clausola sul groppone e potrebbe essere un bel problema: per cinquanta milioni di euro, da versare nelle prime due settimane di luglio, potrebbe andar via, Real Madrid e Manchester City seguono con grande attenzione.

Il centrale piace alle grandi squadre europee, questa stagione lo ha consacrato. La cessione di Kim sarebbe un duro colpo da digerire, considerato come sin da subito il coreano sia diventato un punto di riferimento. Cinquanta milioni di cui quaranta milioni da reinvestire subito per costruirebbe il Napoli del futuro. Partendo dall’erede di Kim, ovvero quel Doekhi dall’Union Berlino che è nel mirino dell’Inter e costa intorno ai venti milioni: operazione fattibile, l’appeal del Napoli ora richiama i campioni emergenti. Il 24enne olandese è un nipote d’arte, suo zio è Winston Bogarde, affermatosi con l’Ajax ma meteora col Milan.

Tra gli altri colpi si pensa anche al centrocampo, il nome maggiore è quello di Samardzic dell’Udinese, seguito da entrambi le milanesi ma tentato dall’esperienza col Napoli. Cifre simili a quelle di Doekhi per l’austriaco, ha già dimostrato di valere una big: nell’Udinese, alla sua seconda stagione, Samardzic ha compiuto già il salto di qualità.