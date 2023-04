Leclerc, annuncio ufficiale: ha svelato il suo futuro

Charles Leclerc ha parlato ufficialmente del suo futuro e ha svelato quelli che sono i suoi piani personali.

Il pilota monegasco è al centro di diverse indiscrezioni, ma è stato lui stesso a portar chiarezza prima del GP di Baku.

L’avvio di stagione di Leclerc è stato alquanto negativo, soprattutto effettuando un confronto con quello di un anno fa. Ad oggi ha raccolto solamente 6 punti: ritiro forzato in Bahrain, P7 in Arabia Saudita (dopo aver scontato penalità in griglia di partenza) e ritiro in Australia al primo giro a causa di un contatto con Stroll. Il suo obiettivo non cambia: sogna di vincere il Mondiale, ma per riuscirci servono subito dei risultati. Nelle ultime settimane si è parlato molto del suo futuro: lui stesso ha voluto fare chiarezza spiegando quelli che sono i suoi piani.

Leclerc svela il suo futuro: ecco la verità

Charles Leclerc ha un obiettivo molto chiaro: tornare immediatamente sul podio per puntare al Mondiale. La Ferrari, nonostante non abbia raccolto punti, ha messo in mostra alcuni miglioramenti a livello di prestazioni in Australia: Vasseur ha dichiarato di aver dato una sterzata decisa al percorso di sviluppo e spera di ottenere buoni risultati. Se lo augura anche il monegasco, che con il circuito di Baku ha un rapporto un po’ complicato: vincere qui gli darebbe una grande dose di autostima.

Negli ultimi giorni, però, si è parlato tanto del futuro di Leclerc. Il monegasco ha un contratto con la scuderia di Maranello fino al 2024 e, per questo motivo, non è certo che il suo domani sia ancora in rosso. Si è citata spesso una clausola che gli permetterebbe di liberarsi dalla Ferrari, ma la voce più insistente riguarda un possibile passaggio in Mercedes.

In molti vedono in lui il perfetto erede di Hamilton, anche se nel team c’è Russell che spinge per diventare il nuovo primo pilota. Di questo ha parlato il ferrarista a Motorsport affermando di essere totalmente focalizzato sulla Ferrari e di fidarsi completamente della squadra, ma, a proposito della Mercedes, ha aggiunto: “Non ci ho parlato, non per il momento”.

Leclerc ha negato di aver parlato con la scuderia tedesca, ma ha lasciato aperto uno spiraglio. Il suo futuro sarà ancora con il Cavallino, anche se questa dichiarazione ha agitato i suoi tifosi: l’ombra di Toto Wolff è presente e potrebbe diventare sempre più grande. Ora, però, l’obiettivo è il presente e tornare a vincere il prima possibile.