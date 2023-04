In casa Inter tiene ancora banco il caso relativo al futuro di Romelu Lukaku. Il bomber, infatti, è in prestito dal Chelsea e la stagione non è stata delle migliori fin qui. Adesso però arriva l’annuncio sul suo futuro che spiazza tutti e può cambiare gli scenari.

Una annata fin qui ben al di sotto delle aspettative quella di Romelu Lukaku. Dopo la deludente stagione al Chelsea, quest’anno l’ex Manchester United non è riuscito a ritrovarsi, pur tornando a Milano. I gol sono stati pochi, solo nove tra tutte le competizioni, e sono in corso delle valutazioni in casa Inter. Il bomber, infatti, è in prestito oneroso ed a fine anno farà ritorno al Chelsea. In tal senso, però, è arrivato un annuncio di mercato che ha spiazzato tutti.

Inter, nuovo annuncio su Lukaku

Ci si aspettavano grandi cose dal ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku, che avrebbe dovuto riprendere il discorso interrotto con il suo passaggio al Chelsea. Le cose, in realtà, non sono andate così, con il bomber che a tratti ha faticato anche a trovare la titolarità. Soprattutto inizialmente, infatti, ha sofferto il rendimento di Dzeko e quello di Lautaro Martinez, con i due che hanno trovato una grandissima intesa sin dalle prime battute.

Sul futuro del belga, però, ha utilizzato parole che cambiano molti scenari Beppe Marotta, l’amministratore delegato dell’Inter: “I diritti sportivi li abbiamo fino al 30 giugno del corrente anno, poi farà rientro al Chelsea e valuteremo tutti insieme cosa fare in vista del futuro. Presupposti di oggi? Sono quelli di sottolineare la grande professionalità del calciatore, che ha uno spiccato senso di appartenenza. Sono cose, queste, che vanno di pari passo con quelli tecnici e legati alla sfera agonistica”.

I numeri di Lukaku

Come detto anche in precedenza, la stagione di “Big Rom” non è stata all’altezza delle aspettative. Fino a questo momento ha timbrato il cartellino dei marcatori solo in nove circostanze tra Serie A, Coppa Italia e UEFA Champions League. Nelle ultime settimane, però, ha accelerato in maniera importante dando segnali a dir poco positivi. Rientrerà, chiaramente, nelle valutazioni anche la valutazione che ne farà il Chelsea e la volontà di Pochettino. Il tecnico ex Tottenham, infatti, sembra intenzionato a voler puntare su di lui.