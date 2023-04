Bale torna a giocare: annuncio choc su Twitter

Gareth Bale potrebbe tornare a giocare nella prossima stagione: l’annuncio choc ha incendiato Twitter.

Ad inizio anno, Gareth Bale ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a 33 anni dopo aver vinto qualche mese prima la Major League Soccer con il Los Angeles FC.

Tuttavia, il giocatore gallese potrebbe clamorosamente tornare sui propri passi e riprendere gli scarpini che aveva appeso al chiodo per tornare di nuovo sul campo da gioco. Tale possibilità è stata paventata su Twitter con annuncio choc che ha davvero sorpreso tutti ed è arrivato da Ryan Reynolds, comproprietario del Wrexham assieme a Rob McElhenney.

Il club ha di recente festeggiato la promozione storica in League Two, la quarta serie di calcio inglese e ultima serie professionista inglese e Reynolds ha voluto tentare il colpo grosso via social.

Reynolds chiama Bale al Wrexham: il tweet fa impazzire i tifosi

Quella del prossimo anno sarà una stagione storica per il Wrexham che per la prima volta giocherà in League Two, debuttando tra i professionisti. Un vero e proprio sogno per i tifosi del club, letteralmente impazziti dopo il successo per 3-1 contro il Boreham Wood che ha sancito una promozione storica e che ha spento le speranze del Notts County, lontano ora 4 punti ad una giornata dal termine. I Red Dragons hanno toccato quota 110 punti e la promozione è stata più che meritata per lo storico club gallese fondato nel lontano 1864. Adesso, però, il Wrexham ha intenzione di continuare la propria cavalcata e per farlo il comproprietario del club Ryan Reynolds è pronto ad un vero colpaccio di mercato chiamato Gareth Bale.

Il giocatore gallese, ritiratosi ad inizio 2023, si è complimentato con i gallesi per questa promozione via Twitter e l’altro comproprietario del club Rob McElhenney ne ha approfittato per provare a convincere l’ex Real Madrid a tornare in campo con la maglia dei Red Dragons. Il comproprietario del Wrexham, in risposta al tweet di congratulazioni di Bale, ha infatti invitato il gallese a giocare una partita a golf dove ha premesso che non cercherà nel modo più assoluto a convincerlo a vestire la maglia del suo club, alludendo dunque al fatto che, invece, ci proverà eccome.

Pronta la risposta di Bale che in maniera ironica ha scritto che dipende dal tipo di campo, taggando poi The R&A, gruppo di società che si occupano un ruolo significativo all’interno del gioco da golf. In questo siparietto si è inserito Reynolds che ha fatto sapere al giocatore di essere pronto a radere un campo da golf sulla schiena di McElhenney pur di convincerlo a giocare per i Red Dragons. Subito dopo, l’attore ha aggiunto un altro tweet annunciando che, dopo un’accurata ricerca, si è scoperto che McElhenney “non ha abbastanza peli sulla schiena per supportare questo piano”.

Update: after an online image search, it appears Rob does not have the requisite body hair to support this plan. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 26, 2023

Uno scambio di battute abbastanza simpatico, ma tanto basta per i tifosi del Wrexham per sognare ad occhi aperti, anche se per loro il vero sogno inizierà nella prossima stagione quando la loro squadra toccherà il primo pallone della loro prima partita tra i professionisti.