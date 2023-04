Leclerc via dalla Ferrari, arriva l’annuncio: colpo di scena a Maranello

Charles Leclerc può lasciare la Ferrari, è una possibilità che fa allarmare i tifosi della rossa di Maranello sul futuro del pilota monegasco.

L’inizio di stagione non troppo entusiasmante non inganni, il pilota della Ferrari ha un buon numero di estimatori nel mondo motoristico con un passaggio clamoroso di consegne all’orizzonte e un annuncio decisamente da registrare.

Il mondo della Formula 1 è un po’ come quello del calcio, il mercato è un elemento protagonista in ogni momento della stagione. Non è un caso come già si pensi al movimento dei piloti, soprattutto quando si avvertono delle difficoltà importanti.

Il periodo di Leclerc alla Ferrari non è proprio positivo, la macchina non riesce a essere ottimale e il pilota ne risente. Sei punti in tre gare sono pochissimi per chi puntava al titolo, una consapevolezza che matura sempre più e sarà difficile risalire la china senza un colpo d’ali. Che potrebbe avvenire in un altro team, Leclerc potrebbe lasciare la Ferrari ed è un’ipotesi concreti.

Leclerc via dalla Ferrari, dove andrà

Le voci cominciano a diventare insistenti, considerando come manchi ancora molto alla fine di questa stagione. Leclerc via dalla Ferrari nel 2024 per abbracciare il progetto di un super team, questa l’ipotesi lanciata da Leo Turrini di Sky Sport, che ha annunciato come il pilota monegasco possa essere la prima guida di un altro team. Secondo il giornalista italiano, dopo il ritiro di Lewis Hamilton la Mercedes potrebbe puntare direttamente sul ferrarista. Leclerc in Mercedes, dunque, per il prossimo futuro: una opzione decisamente importante dopo la Ferrari.

Voci che allarmano decisamente, ci sarebbero stati dei contatti tra la scuderia e il pilota, tutto ciò allarma i tifosi della Ferrari. La Mercedes punta con decisione il ferrarista, convinta come Hamilton debba essere sostituito al meglio nel prossimo futuro, anche se non sarà un’impresa facile prendere il posto di chi è entrato stabilmente nella storia con la sua guida arrembante e i tanti mondiali vinti.

La trattativa Leclerc-Mercedes è stata però subito smentita da Lapo Elkann, che sui social è sempre molto diretto. Lasciando da parte per un momento i pensieri sulla Juventus, il rampollo di casa Agnelli ha così commentato il mercato della Formula 1: “Cercano di insinuare che Carlos Perez andrà in Audi e altre cose su Charles Leclerc: sono bugie, non sono vere”. I prossimi Gp daranno un quadro più netto della situazione, solo un rilancio della Ferrari metterà a tacere il tutto.