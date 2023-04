Mai vista una scollatura così: Federica Nargi fa girare la testa

Federica Nargi riesce a stupirci e a lasciarci di sasso ogni volta: le sue curve in primo piano sono il trionfo della sensualità

A seconda di quelli che possano essere i personali canoni estetici e di bellezza di ognuno di noi, immaginiamo sia difficile trovare qualcuno secondo cui Federica Nargi non sia una delle donne più seducenti d’Italia. Da sempre, la splendida soubrette e modella attira l’attenzione con un fascino sublime e celestiale.

Ormai da diversi anni, Federica si è imposta come uno degli ideali di femminilità, capace di risaltare con la sua eleganza in ogni situazione. E per i fan, si tratta sempre di un gran bel vedere.

Federica Nargi sempre al top: bellezza senza una spiegazione, meraviglia senza confini

Federica entrò di prepotenza nelle case degli italiani e nel cuore dei fan nel 2008, quando varcò le porte di Striscia La Notizia insieme a Costanza Caracciolo.

Le due hanno composto una delle coppie di veline più amate e più affascinanti della storia del popolare tg satirico. Ancora oggi, seguitissime in ogni circostanza da parte di un popolo sterminato di ammiratori. In particolare Federica vanta numeri da capogiro sui social. Su Instagram, ben oltre i quattro milioni di followers, che ne fanno largamente uno dei personaggi italiani al femminile più in vista. E del resto, resistere al fascino che mette in mostra praticamente in ogni scatto e in ogni apparizione è una missione praticamente impossibile.

Federica Nargi, il fine settimana è un sogno ad occhi aperti: la scollatura in pizzo manda il web in delirio

Lady Matri sfiora la perfezione in ogni dettaglio. E sembra prenderci gusto ad alzare ogni volta l’asticella, quando sembra che non possa stupirci e ammaliarci ulteriormente rispetto a quanto non abbia già fatto prima.

E così, in questo weekend, ci incanta con una serie di primi piani ravvicinati da urlo. Il top leopardato con finitura in pizzo esalta come non mai la sua pazzesca scollatura, una visione che manderemmo in loop all’infinito. Curve così non si ammirano tutti i giorni, ma nel caso di Federica i fan ringraziano, potendo godere ogni volta di scatti maestosi. Il resto della sua figura suadente e quasi eterea completa l’opera, mandando ko gli ammiratori. Il tributo di like e commenti che come sempre popola la sua bacheca è soltanto una logica conseguenza.