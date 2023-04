Incredibile idea Napoli: arriva direttamente dal Real Madrid

Napoli al lavoro per rinforzare la rosa per la prossima stagione: possibile un colpo dal Real Madrid

L’eliminazione per mano del Milan in Champions League è stata già archiviata in casa Napoli, anche perché gli azzurri sono ora proiettati a conquistare il prima possibile l’aritmetica dello scudetto. E manca sempre meno, addirittura una settimana in caso di successi contro Juve e Salernitana e mancata vittoria della Lazio contro l’Inter nel prossimo turno.

Insomma, è quasi tutto pronto per festeggiare, con gli azzurri che avranno la grande occasiondi riscattarsi contro la Juve, avversario storico dei partenopei. Vincere, dopo il 5-1 dell’andata, sarebbe l’ennesimo puntello su una stagione straordinaria, dei record e soprattutto inaspettata. Solo dopo il titolo ed a fine stagione, sarà oi tempo di pensare al mercato estivo ed al prossimo campionato, dove il Napoli sarà chiamato a riconfermarsi e magari a puntare sulla Champions League, migliorando il risultato di quest’anno.

Ed ovviamente, quando si parla di mercato, tutto o molto ruoterà intorno a Kim ed Osimhen. Il difensore coreano ha una clausola di rescissione da 50 milioni in su nel suo contratto, valida solo per i primi giorni di luglio, mentre il nigeriano in caso di offerta shock da almeno 120-150 milioni di euro, potrebbe partire.

Napoli, addio Lozano: arriva Asensio dal Real Madrid

In casa azzurra, però, sono altre due le situazioni spinose. Zielinski e Lozano hanno il contratto in scadenza nel giugno 2024 ed in caso di mancato rinnovo, saranno ceduti in estate per non perderli, poi, tra un anno a parametro zero. Discorsi complessi sui rinnovi, che dovranno necessariamente essere al ribasso, con il polacco ed il messicano che al momento hanno ingaggi fuori dalla portata dei nuovi parametri azzurri.

Per quanto riguarda Lozano, arriva dal Messico una notizia davvero clamorosa. Stando ai colleghi, infatti, l’esterno vorrebbe tornare ad Eindhoven, nel PSV lì dove ha giocato dal 2017 al 2018 per due stagioni prima del salto a Napoli. Un’ipotesi davvero inedita, considerate anche le ambizioni da top club del Chucky.

E gli azzurri? Sono sempre i giornalisti di Fox Sports Messico a dettare la linea dei partenopei per il nuovo esterno d’attacco. Ed arriverebbe direttamente da Madrid, per un colpo che sarebbe sensazionale.

Si tratta, infatti, di Marco Asensio, esterno eclettico in grado di giocare sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1. Lo spagnolo è in scadenza di contratto e si libererà a parametro zero; sul numero 11 delle merengues, però, la concorrenza è davvero folta. I tifosi del Napoli, peraltro, ricordano come già in passato arrivò in azzurro un esterno da Madrid; José Callejon, uno dei pilastri del Napoli di Benitez e Sarri.