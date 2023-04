Vestito ‘bucato’: Elettra Lamborghini è da capogiro

Elettra Lamborghini è sempre più dirompente sui social, la sua ultima foto su Instagram fa il pieno di like dai suoi followers.

L’ereditiera e cantante pop italiana è sempre più un influencer, il suo ultimo abito da sera e abbaglia e raccoglie grandi consensi. Diventa così un’icona di stile e di moda, grazie a un vestito che lascia senza fiato.

Sta diventando sempre più un personaggio da copertina, grazie a foto mozzafiato. Elettra Lamborghini è sempre al centro dell’attenzione e non potrebbe essere altrimenti. Ha un cognome “pesante”, ma sta trovando la sua strada, diventando una stella nel mondo dello spettacolo e mostrando una buona versatilità.

Dalla grande passione per la musica con la promozione dei suoi pezzi pop, passando per la conduzione di serate e programmi tv, Elettra Lamborghini sta diventando una protagonista, anche per dei vestiti che poco lasciano all’immaginazione e sono sempre più apprezzati dai fan.

Elettra, una foto “bomba” sui social

Va spesso fuori dagli schemi, non è convenzionale e riesce sempre a catturare l’attenzione. Schietta e simpatica, attrae il pubblico grazie al suo essere prorompente in ogni occasione. Anche nella serata di gala riesce ad essere al centro dell’attenzione, in questo caso lo ha fatto con un abito davvero particolare. Con una foto postata sul suo profilo Instagram, il suo ultimo abito fa il boom di consensi, i fan sono andati in visibilio per quell’ombelico lasciato scoperto.

Il messaggio della cantante non lascia dubbi, chiedendo l’approvazione del suo look a Disneyland Paris nella serata di gala preparata per il lancio di una nuova serie. Elettra Lamborghini madrina a Parigi e con tanti applausi ricevuti, partendo proprio dal suo vasto popolo social, solo su Instagram sono ben sette milioni gli utenti a seguirla con grande affetto. La 28enne bolognese colpisce l’attenzione, la sua bellezza prorompente lascia senza parole.

Tra cui anche stelle note che hanno commentato il nuovo look con grande empatia, da Dayane Mello a Sharon Fonseca, passando per altri vip che non fanno mancare il loro affetto. E non poteva mancare anche il messaggio di Afrojack, il disk jockey olandese sposato nel 2018 e… rincorso in tutto il mondo, per stessa ammissione della Lamborghini, visti gli impegni mondiali dei due. Un amore che prosegue per la coppia, e aumenta per i fan sui social prossimamente visti i prossimi appuntamenti che la coinvolgeranno: Elettra Lamborghini, giorni fa, ha annunciato di essere tra i giurati di Italia’s Got Talent.