UEFA contro Napoli, la conferma ‘ufficiale’ ha dell’incredibile: rimosso tutto

Un affronto che sa di beffa quello dell’Uefa di Ceferin al Napoli di De Laurentiis, i tifosi sono andati su tutte le furie per quanto visto dalla federazione europea.

Le polemiche non mancano in questi giorni e l’atteggiamento dell’Uefa diventa addirittura beffardo nei confronti dei partenopei. Una vicenda che fa infuriare i tifosi, si sentono presi in giro dai vertici europei che mancano decisamente di sensibilità.

La mancata qualificazione in Champions League brucia ancora per i tifosi del Napoli e per Aurelio De Laurentiis. Il passaggio del turno in favore del Milan ha avuto il sapore della beffa, sia per quanto visto in campo nonché per gli atteggiamenti dell’Uefa.

L’ultimo caso poi sta facendo letteralmente infuriare i tifosi campani, che si sentono anche presi in giro per quanto avvenuto. Pur riconoscendo i meriti al Milan per la maggiore concretezza, il Napoli si sente in debito e quanto successo fa aumentare il malumore, un atteggiamento assolutamente evitabile della Uefa sta facendo molto discutere.

Uefa, il gesto non piace al Napoli

La gara del “Maradona” ha fornito tante polemiche e sarà ricordata negli anni, non solo per l’unicità dello scontro in Champions League. Il Napoli poteva fare qualcosa in più per accedere alle semifinali, ma quanto visto anche in campo non è piaciuto né alla società e nemmeno ai tifosi. La coda polemica, come riporta TuttoNapoli, è proseguita con un episodio sui social, che ha mandato su tutte le furie l’ambiente. L’Uefa, sui canali ufficiali, ha preso le parti di Rafael Leao, caricando un post con l’intervento di Leao su Lozano, giustificando l’attaccante lusitano, nella didascalia, come magistrale sia in attacco che in difesa.

Tifosi azzurri che si sono sentiti beffati e che hanno inondato di commenti decisamente negativi questo post, che in seguito è stato rimosso. Un messaggio che sa decisamente di beffa, l’Uefa è (dovrebbe) essere imparziale e valutare almeno l’oggettività delle situazioni in campo. i meriti offensivi di Leao non sono in dubbio, quelli difensivi lasciano molto tempo per discutere.

L’intervento non sanzionato è ancora nella mente dei tifosi azzurri che legano all’azione difensiva del portoghese una mancata opportunità di poter cambiare il destino in Champions. Un episodio che fa il pari con quello dell’andata quando Leao ruppe la bandierina senza essere ammonito dando vita anche lì a polemiche.