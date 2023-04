Dal Napoli al Milan: tradimento clamoroso dopo la Champions

Dopo il confronto in Champions può consumarsi un clamoroso tradimento di mercato: Maldini lo prende in estate

Il Napoli ha conquistato col coltello tra i denti una vittoria sofferta, allo scadere, grazie alla rete di Giacomo Raspadori.

L’Allianz Stadium ammutolito e la Juventus di Allegri non ha potuto fare altro che arrendersi a quelli che, aritmetica permettendo, tra poche settimane verranno ufficialmente chiamati campioni d’Italia. La stagione del Napoli va avanti così come i preparativi per la festa scudetto: resta, tuttavia, l’amaro in bocca per l’ancora fresca eliminazione in Champions League. Il doppio confronto col Milan ha visto, al termine dei 180′, i rossoneri avere la meglio: adesso gli uomini di Pioli se la vedranno contro l’Inter in semifinale. Ma intanto le strade di Napoli e Milan, a partire dal prossimo giugno, rischia di incontrarsi e anzi intrecciarsi in vista della prossima sessione di calciomercato.

Sarà scoppiettante, questo è chiaro, ed i contratti potranno essere depositati in via ufficiale solo a partire dal 1 luglio. Ma inizia a prendere corpo una possibilità già ventilata nei mesi scorsi che potrebbe registrare un addio pesante alla squadra di Spalletti, con la possibilità che uno dei titolari del tecnico di Certaldo finisca per approdare a Milanello, firmando con il ‘Diavolo’. Il nome in questione, che ha già solleticato l’estate scorsa i pensieri di Maldini e Massara, è quello di Hirving Lozano.

Lozano al Milan: la richiesta di De Laurentiis

Il Milan, si sa, farà tanto in attacco soprattutto per quanto riguarda le entrate. Rebic dovrebbe partire, attenzione pure al duo di destra Saelemaekers-Messias mentre è ancora tutto da decidere il destino di Leao.

Il portoghese, decisivo con un assist in Napoli-Milan di Champions, non ha ancora rinnovato ed il suo contratto scadrà nel 2024. Ecco perchè il ‘Chucky’ Lozano può rappresentare una primissima scelta per l’attacco di Pioli, in previsione di un cambiamento importante. La dirigenza di via Aldo Rossi monitora l’ex PSV che sarebbe il profilo perfetto da inserire, da titolare, sulla corsia di destra. Aurelio De Laurentiis, però, difficilmente andrà a rinforzare una diretta concorrente a cuor leggero durante il mercato estivo. Ed è per questo che dopo averlo pagato 45 milioni di euro nell’agosto 2019, il messicano adesso potrebbe finire per partire per una cifra leggermente inferiore.

Non meno di 30-40 milioni la richiesta del presidente azzurro, per l’ala che vedrà esaurire il suo contratto con il Napoli tra poco più di un anno. La palla, dunque, passa al Milan che non toglie gli occhi di dosso all’attaccante di Città del Messico. Lozano, quest’anno, ha collezionato 38 presenze complessive con 4 gol e 4 assist vincenti con la maglia dei partenopei.