Batosta Napoli, il tradimento è servito: un Big vola a Roma

Il calciomercato del Napoli rischia di ripartire con una clamorosa beffa: uno dei titolarissimi potrebbe non rinnovare con la formazione azzurra.

La trattativa per il rinnovo di contratto di uno dei centrocampisti entrerà nel vivo nelle prossime settimane: in scadenza nel giugno del 2024, potrebbe cambiare aria dopo la conquista dello Scudetto.

E’ uno dei punti fermi del Napoli di Spalletti: quasi sempre titolare in questa stagione, è cresciuto in azzurro con Sarri e via via si è affermato nel corso degli anni con la casacca partenopea…

Calciomercato, sirene dalla Lazio per Zielinski

La Lazio, dal canto suo, pensa al futuro del club e potrebbe presto chiudere per una operazione con la Serie A. Il pressing sul Napoli è un indizio di mercato non indifferente: ecco perchè Sarri potrebbe presto abbracciare uno dei suoi fedelissimi.

La Lazio è piombato, per il calciomercato estivo, su Piotr Zielinski, centrocampista polacco. Il contratto del calciatore azzurro scade nel 2024, con il club partenopeo che vorrebbe forzare per chiudere l’operazione legata al rinnovo vista l’ultima stagione. Nel prolungamento di contratto che Piotr firmò con il Napoli nell’estate del 2020, c’è anche una clausola rescissoria di circa 100 milioni e come rivelato in queste ore, il polacco potrebbe partire per una trentina di milioni di euro.

I biancocelesti pronti ad intervenire con l’obiettivo di approfittarne qualora il calciatore 28enne decidesse di salutare la Campania per cercare una nuova sfida. Futuro in bilico per Piotr Zielinski con la Lazio pronta all’assalto per il mercato 2023. In questa stagione il polacco ha giocato 40 partite segnando appena 7 gol con Spalletti che ha sempre fatto affidamento su di lui. Il futuro è incerto e ADL riflette. Appunto per questo, Sarri avrebbe bloccato il colpo Uribe a parametro zero: il centrocampista del Porto si libererà a parametro zero dai Dragoes con il tecnico toscano che avrebbe chiesto alla dirigenza della Lazio il centrocampista polacco che nelle prossime settimane deciderà cosa fare.

Tutto dipenderà anche dallo stesso club biancoceleste: qualora la Lazio si qualificasse in Champions League, la scelta per Zielinski o per gli altri top player sarebbe sicuramente più facile vista la voglia di giocare la massima competizione europea. Una squadra, quella biancoceleste, tra le rivelazioni di questa stagione in Serie A, soprattutto visti i tanti problemi durante l’arco della stagione e, con i vari infortuni patiti da Ciro Immobile che hanno completamente cambiato i piani di Sarri…