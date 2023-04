Juventus, tegola per Allegri: un altro attaccante fuori contro l’Inter

Non arrivano belle notizie in vista della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus: uno dei protagonisti annunciati di questo confronto è costretto a dare forfait a causa di un infortunio patito oggi in allenamento. Le ultime notizie a riguardo.

Non è mai una partita come le altre quella tra Inter e Juventus, che stavolta mette in palio il pass per la finale di Coppa Italia. La vincente di questa sfida affronterà verosimilmente la Fiorentina per assicurarsi un titolo a dir poco ambito e blasonato. Stagione difficile per entrambe le pretendenti, che dunque vedono in questo torneo una ghiotta occasione di riscatto. Lo scontro titanico in questione, però, ha perso oggi uno dei protagonisti annunciati di questa sfida.

Juventus, un attaccante va KO

La situazione in casa Juventus non è idilliaca, per usare un eufemismo. La sconfitta col Napoli, arrivata dopo l’1-0 patito per mano del Sassuolo, ha acceso nuovamente le polemiche relative al gioco espresso. A questa situazione strettamente legata al terreno di gioco si aggiungono poi le questioni extra campo. I bianconeri, infatti, vivono sospesi in attesa di conoscere sia la nuova eventuale penalizzazione per la questione plusvalenze che le decisioni relative alle manovre stipendi.

In vista del big match di domani sera, però, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di uno dei suoi calciatori più forti e rappresentativi. Da tempo, infatti, è fermo ai box Moise Kean, che sicuramente non ci sarà contro i nerazzurri. In avanti, però, mancherà anche Dusan Vlahovic. Come raccontato dal tecnico in conferenza stampa oggi, il serbo ha rimediato una distorsione alla caviglia ed è costretto a dare forfait. Di conseguenza, gli uomini sono contati in avanti in una gara praticamente da dentro o fuori dopo l’1-1 dell’andata.

Inter-Juventus, le ultime

Con questo nuovo stop, per Allegri le scelte sono ridotte ai minimi termini. L’unico riferimento offensivo possibile è Arek Milik, che sarà affiancato da Di Maria. Da non escludere, però, l’opzione rappresentata dal tridente, con Chiesa titolare. 3-5-2, invece, per Simone Inzaghi, con Lukaku e Lautaro Martinez che comporranno la coppia offensiva.

Inter (3-5-2): Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri.