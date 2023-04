Colpaccio Napoli, Spalletti esulta: “Affare fatto”

Il Napoli conclude le trattative per il rinnovo di uno dei suoi nomi di punta: l’allenatore azzurro Luciano Spalletti può gioire

Gli straordinari risultati raggiunti dal Napoli in questa stagione, con la vittoria dello Scudetto che sembra sempre più vicina e il raggiungimento, per la prima volta nella storia azzurra, dei quarti di finale di Champions League, sono senza ombra di dubbio merito del lavoro dell’allenatore Luciano Spalletti e dei giocatori, che seguendo i dettami del tecnico di Certaldo hanno migliorato il proprio rendimento.

Calciatori che negli anni precedenti erano considerati poco adatti, o fuori dai piani della società, sono come rinati, e hanno conquistato un posto importante nelle gerarchie del tecnico. Basti pensare a Stanislav Lobotka, che da ormai due stagioni si è imposto come uno dei migliori registi del campionato dopo le difficoltà riscontrate negli anni precedenti. Come lo slovacco, anche Amir Rrahmani ha dimostrato tutte quelle qualità che sembravano sopite, diventando uno dei centrali più forti della Serie A, ed è pronto a continuare la sua esperienza in azzurro.

Napoli, Spalletti può gioire: accordo per il rinnovo di Rrahmani

Il difensore kosovaro ha un contratto con il club partenopeo fino al 30 giugno 2024 ma, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe molto vicino a rinnovare. Nella giornata di venerdì 21 aprile, infatti, ci sarebbe stato un incontro tra la dirigenza del Napoli e l’agente del numero 13, Adrian Aliaj, durante il quale si sarebbe arrivati ad un accordo.

Il nuovo contratto prevederebbe un sostanziale aumento di stipendio, che passerebbe dagli attuali 1.2 milioni di euro a stagione a 2 milioni, oltre che un prolungamento della scadenza. Questa sarebbe fissata al 30 giugno 2027, con un’opzione per un altro anno. Il centrale potrebbe dunque legarsi agli azzurri per altri cinque anni. Per la firma sul nuovo contratto si attenderebbe soltanto il ritorno del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti può quindi festeggiare per il prolungamento di una delle pedine fondamentali del suo scacchiere tattico. Rrahmani, nelle ultime due stagioni, ha dimostrato di essere un difensore molto abile in marcatura, preciso in fase di impostazione ma anche bravo nel gioco aereo. Questa sua capacità gli permette di rendersi molto pericoloso sulle palle inattive, avendo già segnato due reti in campionato in queste occasioni (contro Juventus e Atalanta). In attesa del rinnovo, il centrale è partito dalla panchina giocando qualche minuto nella gara contro i bianconeri, che ha avvicinato ancora di più i partenopei a quel sogno che manca da ormai 33 anni.