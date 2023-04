Napoli ‘stregato’: colpo ad Udine, sarà il regalo scudetto

Napoli sempre più vicino allo scudetto: la dirigenza è già al lavoro per rinforzare la squadra ed il primo colpo può arrivare da Udine

Lo scudetto è ormai ad un passo per il Napoli; il colpo esterno in casa della Juventus ha avvicinato ancor di più gli azzurri al tricolore, grazie anche alla sconfitta interna della Lazio contro il Torino. Ed il titolo può arrivare già domenica prossima, a patto che i partenopei battano la Salernitana nel derby e la formazione di Sarri non conquisti i tre punti contro l’Inter.

Insomma, sembra ormai davvero una formalità, con gli azzurri che hanno la prima di sette chance per chiudere ogni tipo di discorso. In caso non arrivi nel prossimo turno, il Napoli potrà vincerlo anche ad Udine, nella trasferta prevista nell’ultimo turno infrasettimanale della stagione.

Sarà poi tempo di pensare al mercato e di rinforzare una squadra che ha dimostrato davvero di essere competitiva non solo in Italia – con un campionato dominato letteralmente – ma anche in Europa, raggiungendo i quarti per la prima volta.

Il ds Giuntoli, peraltro, è già al lavoro; sono ben chiari alla dirigenza i ruoli da rinforzare e nel taccuino del ds c’è una lunga lista di nomi di giovani talentuosi per proseguire nel solco tracciato la scorsa stagione.

Napoli, assalto a Samardzic: il centrocampista ha convinto tutti

Il dirigente partenopeo scandaglia il mercato estero ma anche quello italiano e proprio ad Udine c’è un calciatore molto interessante, individuato come un profilo giusto per il Napoli.

E’ Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002, eclettico, in grado di giocare sia trequartista che mezz’ala in un centrocampo a tre (è il ruolo che occupa nell’Udinese, considerato come i friuliani giochino a cinque in mediana). Nato in Germania ma nazionale serbo, il giovane ragazzo è già da tempo nel mirino del ds azzurro che è alla ricerca di rinforzi proprio in quella zona del campo.

Ndombélé, infatti, dificilmente verrà riscattato dal Tottenham – servono 30 milioni – e vi sono incognite attorno alla permanenza di Zielinski, in scadenza nel 2024 e chiamato ad un taglio dello stipendio secondo i nuovi parametri azzurri per il rinnovo.

E Samardzic potrebbe essere il sostituto perfetto del polacco; contro la Cremonese è andato nuovamente in gol – rete, peraltro, di pregevole fattura – e sono già cinque le marcature in 30 giornate di campionato, condite da quattro assist.

I contatti esplorativi con Pierpaolo Marino sono già iniziati, con il centrocampista che ha una valutazione di circa 20 milioni di euro. D’altronde i rapporti tra i due club sono ottimi ed il possibile trasferimento di Samardzic sarebbe solo l’ultimo di una lunga serie di affari sull’asse Napoli-Udine.