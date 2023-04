Tradimento dopo Juventus-Napoli: come Higuain

Un altro affare di mercato per la Juve, dopo Gonzalo Higuian c’è un altro protagonista del Napoli che può vestire la maglia bianconera.

Un affare clamoroso in vista, nella prossima stagione la Juventus vorrà recitare un ruolo da protagonista partendo proprio da chi ha avuto gloria al “Maradona”, la trattativa è destinata a fare discutere i tifosi delle due squadre.

Il post Juventus-Napoli, più rovente di quello che è successo in campo, ha aperto le porte a nuovi dibattiti, che si sono spostati sul lato del calciomercato. Un terreno ricco di sorprese, può spiazzare i tifosi proprio perché all’orizzonte c’è un nuovo caso Higuain.

L’ex attaccante di Napoli e Juve passò dall’essere idolo dei campani a bomber bianconero, la dirigenza partenopea incassò la clausola e Higuain cambiò casacca non senza polemiche. Fece bene a Torino nelle prime due stagioni, poi si perse un po’, e c’è proprio un leader campano ed ex compagno a Napoli dell’argentino che potrebbe fare questo percorso non senza polemiche.

Juve, pronto l’assalto al top player

La sconfitta rimediata in casa dalla Juve contro il Napoli ha confermato come in campo servano leader per Max Allegri. Gente che sappia tenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti più recupero, proprio perché negli scontri diretti c’è bisogno di un livello ottimale delle prestazioni in campo. A Napoli, un big ha sempre giocato ai massimi livelli, tanto che la cessione segnò la fine di un ciclo importante. La Juve punta Koulibaly, un colpo clamoroso per la difesa in vista della prossima stagione.

Un affare che fa discutere intanto i tifosi del Napoli, il centrale segnò il gol di un altro storico 0-1, quello del 2018. KK in passato dichiarò che non avrebbe mai giocato per la Juventus, ma nel calcio le dichiarazioni lasciano il tempo che trovano. Quest’estate affermò come giocare in Premier League era il suo sogno, evidentemente già sfumato viste le prestazioni non eccelse con la maglia del Chelsea. I blues vogliono cedere Koulibaly, comprato per 40 milioni di euro e con un ingaggio di 10mln annui che “spaventa” i bianconeri.

Velocizzare la trattativa non sarà comunque semplice, anche se il Chelsea si sta già muovendo per ingaggiare altri difensori. Il ritorno del senegalese in Serie A si legherà un po’ alla formula che troveranno i due club, molto probabile un prestito sullo stile di Lukaku all’Inter. Ovvero, un prestito secco con 6-7 mln pagati dalla Juve e la restante parte dagli inglesi.