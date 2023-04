Serie A: Dionisi in una big, arriva l’annuncio

Alessio Dionisi resta uno dei tecnici più seguiti dalle big di Serie A. E in queste ultime ore è arrivato un annuncio importante.

Empoli e Sassuolo sono le due esperienze che hanno fatto conoscere Alessio Dionisi al grande calcio e il tecnico ora sembra essere pronto al grande salto per ambire a traguardi importanti anche se, come spiegato in più di un’occasione, i neroverdi hanno grandi obiettivi per il futuro.

Dionisi, comunque, è nel mirino di diverse big di Serie A ed in queste ultime ore è arrivato un annuncio molto importante. Ecco dove allenerà il tecnico la prossima stagione e soprattutto se farà il grande salto.

Serie A: Dionisi in una big, il tecnico esce allo scoperto

In queste ultime settimane Alessio Dionisi è stato accostato a diverse big anche se, almeno per il momento, mai nessuno ha confermato le indiscrezioni. Le voci sono dovute anche fatto che il tecnico ha un contratto in scadenza e fino a questo momento il tanto atteso rinnovo non è arrivato e questo fa pensare che alla fine ci sia una separazione considerando anche il fatto che sono diverse le squadre pronte ad affidargli la panchina.

Il futuro di Dionisi è stato anche al centro dell’ultima conferenza stampa in casa Sassuolo. Il tecnico ha confermato che per il momento non è in programma nessun incontro per il rinnovo e quando ci saranno novità arriveranno le comunicazioni. Quindi la dirigenza vuole aspettare e vedere come si concluderà la stagione prima di fare una scelta definitiva.

Il pericolo, però, è dietro l’angolo e per quanto fatto vedere dal Sassuolo nelle ultime settimane sarebbe davvero un peccato perdere il proprio tecnico. Molto probabilmente l’offerta per il prolungamento arriverà, ma successivamente bisognerà capire se Dionisi deciderà di accettare oppure opterà per un’altra strada considerando anche il fatto che le offerte ci saranno e per questo motivo tutto può succedere.

Ultime Dionisi: la Juventus alla finestra

La Juventus resta alla finestra per Alessio Dionisi. Tuttosport nella mattinata odierna ha parlato di un Rossi come ds bianconero e il dirigente del Sassuolo potrebbe consigliare il tecnico per il post Allegri e per dare vita ad un nuovo ciclo dopo un periodo difficile.

Ci potrebbe essere anche questo dietro il mancato rinnovo di Dionisi. Magari il Sassuolo vuole avere delle certezze prima di prolungare e quindi vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane e se il rinnovo arriverà oppure no. La speranza dei neroverdi è quella di dare continuità al progetto, ma tutto può succedere e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo prima di avere un quadro più chiaro.