Dalla Fiorentina alla Juve, ci risiamo: affare improvviso

Voce di mercato molto recente, un po’ un vero e proprio colpo a sorpresa: lascerebbe Firenze per andare alla Juventus.

Non è facile per adesso individuare i giocatori in entrata, ma una cosa è certa: a giugno per la Juventus sarà rivoluzione. Dipenderà dagli obiettivi stagionali, finale di Coppa Italia ormai andata, bisogna capire se i bianconeri accederanno alla prossima Champions ed anche come terminerà il loro cammino europeo, altrimenti il primo a rischiare, potrebbe essere proprio Massimiliano Allegri.

Ma che arrivi un nuovo tecnico da accontentare o che resti il tecnico toscano, i bianconeri cercheranno senz’altro di cambiare molto, anche perché in parecchi potrebbero andar via nella prossima estate. Un esempio su tutti è Dusan Vlahovic. L’attaccante, in un anno e mezzo ha più deluso che fatto bene con la maglia juventina e si dice che abbia anche estimatori. A quel punto, i bianconeri penserebbero di potergli dire addio.

Dalla Fiorentina alla Juve: bomba di mercato

Sicuramente, se diverse pedine andranno via, la società piemontese avrà tutto l’interesse nel portarne non solo delle nuove, ma soprattutto che siano di alto livello, allo ‘Juventus Stadium’. Ed anche stavolta potrebbe ripetersi qualcosa di già visto e rivisto nella storia recente del calcio. Da quando a passare dal viola al bianconero fu l’idolo della curva Fiesole, Roberto Baggio, tra le due squadre non corre buon sangue.

Certo, si parla di tifoserie, perché le società di affari ne hanno fatti ancora, eccome. Ultimo, proprio quello di Vlahovic addirittura a gennaio. Stavolta invece, la Fiorentina potrebbe chiudere tranquillamente la propria stagione con le prestazioni del difensore laterale, Dodô. Lui sarebbe uno degli indiziati però, a finire in bianconero per la prossima stagione. Un possibile inserimento a sorpresa della Juve che cercherebbe il ventiquattrenne comprato dallo Shakhtar Donetsk.

I toscani, lo hanno portato in Italia solo un anno fa ed ora il brasiliano si è fatto notare da diverse squadre e rischia di dover già partire. Si dice però, che a dispetto dei circa 14 milioni spesi per lui dalla Viola, in Toscana potrebbero entrare ben 50 milioni per lasciarlo partire. Al momento, il nativo di Taubaté che fa parte della Under 23 dei verdeoro, ha giocato 27 gare in Serie A, riuscendo a confezionare per i compagni, tre assist. Con la Viola, il calciatore ha giocato anche per 8 gare di Conference League e tre in Coppa Italia.