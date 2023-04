Verstappen si lamenta, rivincita Leclerc: Ferrari al settimo cielo

Red Bull sin ora perfetta, ma ora si corre a Baku e qualcosa sta facendo arrabbiare Verstappen: ne approfitterebbe Leclerc.

L’Azerbaijan della Formula 1 ha una caratteristica che tutti gli appassionati ricordano bene. Ci sono diversi rettilinei e soprattutto, sono tutti lunghi. Lo spettacolo ne guadagna ogni anno ed in questa stagione particolare, ritrovarsi a Baku potrebbe far davvero piacere alla Ferrari. Sarebbe la volta buona per Charles Leclerc dopo un avvio sfortunato.

Il tracciato sembra effettivamente disegnato per mettere alla prova le Power Unit delle scuderie ed in questo, la casa del Cavallino di preoccupazioni non ne ha. Bisogna solo capire in che modo mandar via la sfortuna e far correre almeno una Gara fino alla fine, Charles Leclerc. Il monegasco ha ottenuto solo un settimo posto in tre gare, le altre due sono finite per ritiro.

Verstappen su tutte le furie: rivincita Ferrari, Leclerc gode

Per adesso a tener testa alle Red Bull, ci hanno pensato di più le Mercedes e le Aston Martin che le Ferrari, anche se di suo, Carlos Sainz ha già collezionato 20 punti. Ma la F1 si sa, è fatta per far ripartire ogni domenica, tutti i piloti dalla griglia ed allora, a partire da sabato, sarà nuova sfida per tutti e venti i campioni. Con Baku, che potrebbe impensierire la scuderia dei tori rossi.

In particolar modo, potrebbe uscire scontento dalla quarta prova del campionato, Max Verstappen, attualmente primo nella classifica piloti. Il secondo però, è Sergio Perez che pure guida una Red Bull. Se le loro preoccupazioni saranno fondate, qualcun altro potrebbe approfittarne e sicuramente tra loro ci saranno i due ferraristi. Anche se le Red Bull sembrano imbattibili, anche queste hanno un piccolo problema di affidabilità. Ecco dove.

A preoccupare i piloti con la tuta blu è il famoso clipping, ovvero la riduzione progressiva della velocità di una macchina, durante il rettilineo. Questo accade in correlazione all’esaurimento della carica della batteria e quindi all’erogazione della potenza elettrica addizionale. A quel punto, il rettilineo potrebbe non essere finito, prima che la vettura perda di potenza, se la monoposto non è forte per contrastare questo fenomeno.

Ebbene, ci sono due caratteristiche che cambiano di vettura in vettura, ossia il tipo di funzionamento che si dà alla Power Unit, ma anche dalle caratteristiche della stessa. Ed indovinare ora, chi si è lamentato del clipping non frenato dalla PU della Honda: Max Verstappen. La Ferrari invece, col proprio motore, ne fa addirittura un punto di forza ed una pista con più rettilinei lunghi potrebbe finalmente rappresentare la svolta della stagione. Sta ai piloti sfruttare questo vantaggio. Tra sabato e domenica, i tifosi ferraristi potrebbero esultare diverse volte.