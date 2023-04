Di Lorenzo allontana il rinnovo col Napoli: “Non è una formalità”

La festa ormai prossima per lo scudetto del Napoli può essere rovinata dalla clamorosa partenza del capitano Giovanni Di Lorenzo, che torna a preoccupare i tifosi.

L’esterno destro in questa stagione si è confermato decisamente come uno dei migliori difensori della Serie A, il Napoli sa che potrebbe essere un top player ambitissimo dalle big e le parole del suo agente non lasciano tranquillità all’ambiente.

Giovanni Di Lorenzo è uno dei protagonisti della grande cavalcata del Napoli in campionato, la sua leadership è stata un punto di forza importante. Il capitano ha accompagnato gli azzurri in Serie A con grande determinazione, la sua stagione è stata eccellente in fase difensiva e con assist e gol decisivi.

Un calciatore nel pieno della maturità, che ha preso convinzione ulteriore dopo la vittoria degli europei nel 2021, diventando così il leader in campo del Napoli di Spalletti. I tifosi ora temono per una cessione improvvisa, quanto dichiarato dall’agente sul rinnovo non lascia proprio tranquilla la piazza.

Di Lorenzo via dal Napoli, i motivi

Un fulmine a ciel sereno, Di Lorenzo è uno dei titolarissimi che mai lascerebbe la squadra di sua spontanea volontà. Gli azzurri lo hanno fatto crescere, dal suo canto è amatissimo dalla piazza e la maturità mostrata dimostrano quanto ci tenga alla maglia. Di diverso avvisò però sembra essere il procuratore Mario Giuffredi, a Radio Punto Nuovo ha fatto il punto della situazione e ha lanciato un caso. Secondo l’agente: “Il rinnovo di capitan Di Lorenzo non è una formalità, non esistono e viviamo alla giornata”.

Un messaggio di non poco conto soprattutto in questo momento, il Napoli è prossimo alla conquista del terzo scudetto e sa benissimo quanto sia importante il suo capitano. Giuffredi ha rimarcato come “Fino al 5 giugno vivremo alla giornata con grande serenità, parleremo di lavoro solo dopo i festeggiamenti”. Un segnale che non sembra l’ideale per il futuro, l’agente del calciatore voleva chiudere la situazione ben prima e i sondaggi di qualche top club cominciano ad arrivare.

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo potrebbe essere in Premier League, sarebbe un campionato pronto ad accogliere l’esterno italiano. Difficile ipotizzare una nuova meta italiana, nel torneo inglese ci sarebbero un po’ tutti i top club a contenderselo. Dal Manchester City che cerca un altro esterno destro, passando per il Chelsea che già dal Napoli ha comprato Koulibaly. Tutte eventualità da scongiurare per i tifosi del Napoli, legatissimi al loro capitano.