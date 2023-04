Al mare il costume è un filo: Pedron da applausi

La Pedron ha lasciato i fan senza parole per l’ennesima volta. Questa volta grazie ad uno scatto meraviglioso, nella forma e nel contenuto

La figura che si descriverà nel corso di questo articolo è Eleonora Pedron, ex modella ormai totalmente dedita alla conduzione e all’attività sui social. Non è la prima volta che pubblica una foto del genere sui suoi profili principali. E anche a livello storico si può notare bene come vederla in queste “vesti” non sia affatto raro. Dando uno sguardo più approfondito alla sua carriera professionale si possono comprendere tante cose. Per esempio il suo trascorso da modella. Anche se vedendola ora non sembra un “trascorso”.

Ma piuttosto una vocazione più attuale che mai. Ad ogni modo, il pubblico maggiormente adulto la ricorderà sicuramente per via della sua vittoria all’edizione di Miss Italia dell’annata 2002. Inoltre è stata una meteorina dell’apposita trasmissione di Emilio Fede, cosa che le ha dunque permesso di sbarcare il lunario anche in televisione. Tutti eventi che, nel complesso, l’hanno formata professionalmente e le hanno consentito di farsi notare ai vertici. Nata in Veneto nel 1982, ancora oggi ha numerosi seguaci che la adorano.

Anche a livello di vita privata ha parecchio da dire, essendo stata per tantissimo tempo con l’ex motociclista Max Biaggi. Undici anni di relazione con il campione romano, dal quale sono nati anche due figli. Dal 2019 è legata sentimentalmente a Fabio Troiano, attore torinese noto soprattutto per la pellicola “Tre sorelle”, uscita su Prime Video nel 2022. Il mondo degli show televisivi e dello spettacolo l’ha sempre accompagnata. Come si può vedere, anche sentimentalmente. Sui social ha cercato di mantenere questa tendenza.

Riuscendo così ad attirare il pubblico con degli scatti certamente provocanti, ma mai volgari. Del resto una come lei non ha bisogno di simili escamotage per ottenere consensi e gradimento da parte dei suoi fan.

Eleonora Pedron è una Dea: costume da urlo

Eleonora Pedron e il suo costume da urlo hanno fatto l’ennesima strage. Uno scatto del genere in pochi hanno mai avuto l’onore di vederlo, ma chi la segue in realtà questa situazione la conosce bene. Con l’estate che si avvicina anche la bella conduttrice ha deciso di anticipare i tempi, con una prova costume superata a pieni voti.

Il costume che indossa è praticamente un filo di seta, e la copre a malapena. Questo per i follower è un grande vantaggio, dato che possono apprezzarla meglio senza però scadere nella volgarità. Un pareggio di cui entrambe le parti possono esserne felici. Un po’ di più i suoi sostenitori chiaramente.