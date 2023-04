“Allegri, è finita”: bufera Juve, la sentenza è durissima

Tensione in casa Juventus per gli ultimi risultati negativi accumulati dalla truppa bianconera: arriva la sentenza su Massimiliano Allegri

Sembrava che la Juventus potesse rendersi protagonista in positivo di un grande finale di stagione. Il campo, però, sta raccontando un’altra storia. Nelle ultime partite, infatti, si è vista una squadra meno convincente sotto tutti i punti di vista. E il ruolino di marcia è preoccupante.

Tre sconfitte sconfitte in Serie A, per mano di Lazio, Sassuolo e Napoli. L’ultimo successo risale a sabato 1 aprile fra le mura casalinghe dell’Allianz Stadium, ai danni del Verona targato Marco Zaffaroni. E ad aumentare ulteriormente la frustrazione bianconera ci hanno pensato gli acerrimi nemici dell’Inter, approdati in finale di Coppa Italia grazie alla rete firmata Dimarco. Fallito, dunque, un altro obiettivo, ma l’aspetto più grave nei 90 minuti e passa di San Siro è stata la mancanza di cattiveria da parte di Di Maria e compagni. Qualche sprazzo, tentativi a livello individuale soprattutto. Troppo poco per un club così prestigioso e mister Massimiliano Allegri, in tal senso, viene considerato da molti il responsabile principale di questo rendimento insufficiente. Al termine della sfida contro la ‘Beneamata’ il trainer livornese dava l’impressione di essere alquanto nervoso, anche se faceva il possibile per non darlo a vedere.

D’altronde, ad un certo punto della stagione, l’allenatore ex Milan si è ritrovato a dover gestire quasi tutto praticamente da solo, in uno dei momenti più complicati della storia del club di Exor. Nonostante ciò, se l’è comunque cavata abbastanza bene, sfruttando le sue grandi doti da gestore. Non a caso, la nuova società sarebbe orientata a proseguire il percorso intrapreso insieme ad Allegri, perché ritiene che il tecnico toscano sia l’uomo giusto per andare avanti in attesa di tempi migliori dal punto di vista giudiziario. In più c’è un discorso importante legato al contratto del classe ’67.

Juventus, Pistocchi duro su Allegri: “Il grande bluff è finito”

L’accordo scritto è assai pesante in termini economici, di conseguenza un eventuale esonero comporterebbe una spesa tutt’altro che indifferente. E forse sarebbe meglio evitare, tenendo conto delle inchieste sportive che, inevitabilmente, limitano il raggio d’azione della ‘Vecchia Signora’.

Ma Allegri ora sta attraversando oggettivamente una nuova fase critica e c’è chi ha definitivamente perso la pazienza nei suoi confronti. Il riferimento, entrando più nello specifico, è al noto giornalista Maurizio Pistocchi, il quale si è espresso duramente sul proprio profilo Twitter nelle scorse ore: “Un grande club come la Juventus non può presentarsi a San Siro senza tecnica, idee e cuore. Il grande bluff è finito, l’unico responsabile è Allegri“. Frasi che non lasciano a tante interpretazioni. L’annata sportiva, però, non è ancora terminata, perciò nulla è deciso.