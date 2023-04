Un altro caso Milik: tradimento Napoli e può andare alla Juve

La storia potrebbe ripetersi: come ha fatto Milik, un altro ex giocatore del Napoli potrebbe trasferirsi alla Juve.

Un ex azzurro sarebbe finito nel mirino dei bianconeri in vista dell’estate. Il trasferimento sarebbe simile a quello del centravanti polacco.

Il Napoli è ad un passo dal traguardo. La vittoria dello scudetto potrebbe essere matematica già alla fine del prossimo turno di campionato: servirà una vittoria contro la Salernitana e che la Lazio non vinca in casa dell’Inter. Questa stagione strepitosa si avvia alla conclusione e la tifoseria è pronta a festeggiare un successo che manca ormai da più di trent’anni. Negli ultimi giorni, però, è circolata una notizia che non farà sicuramente piacere ai napoletani: potrebbe ripetersi un “tradimento” alla Milik.

Come Milik: ex Napoli nel mirino della Juve

Negli anni ci sono stati più trasferimenti diretti o indiretti fra Napoli e Juventus. Il caso più celebre e, probabilmente, il più discusso è stato quello che ha portato Higuain a Torino. I bianconeri, nel 2016, pagarono la clausola rescissoria da €90 milioni: l’argentino accettò l’offerta scatenando l’ira dei tifosi napoletani. Altri trasferimenti celebri sono stati quelli di Cannavaro (che però prima è passato per Parma ed Inter), Ferrara o Zoff, solo per citarne alcuni.

L’ultimo giocatore ad aver compiuto questo percorso è stato Milik. Il polacco, arrivato al Napoli proprio nel 2016 per sostituire Higuain, si è trasferito al Marsiglia nel gennaio del 2021 dopo essere stato messo fuori rosa a causa del rifiuto a diverse offerte di cessione quando si avvicinava alla scadenza del contratto. Dopo una stagione e mezza in Francia si è accordato con la Juventus. Un altro ex azzurro potrebbe seguire le sue orme: si tratta di Fabian Ruiz.

Il Napoli ha ceduto lo spagnolo in estate per evitare di perderlo a zero: il PSG lo ha acquistato per €23 milioni. A Parigi, però, non è protagonista assoluto: fin qui ha segnato un solo gol in Ligue 1 e fornito due assist fra campionato e Coupe de France. Per questo motivo, non è da escludere che possa lasciare la Francia dopo un solo anno.

Secondo todofichajes.com ci sarebbero due squadre sulle sue tracce. Una è la Juventus, che potrebbe cercarlo nel caso in cui Rabiot non dovesse rinnovare il proprio contratto, mentre l’altra è il Betis Siviglia, squadra con cui ha esordito fra i professionisti e da cui lo ha ingaggiato il Napoli. Ad oggi, comunque, è prematuro parlare di addio certo: molto dipenderà anche dal futuro allenatore del PSG (Galtier non è certo della conferma).